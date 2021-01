Saskia Schenker wird im August als Präsidentin der Baselbieter FDP abtreten

Nach zwei Jahren an der Spitze der Baselbieter FDP will Saskia Schenker das Zepter abgeben: Die 41-jährige Landrätin aus Itingen hat am Mittwochmorgen in der Neujahrsmitteilung ihrer Partei den Rücktritt per Ende August angekündigt. Dieser kommt nicht ganz überraschend: Schenker hat per Anfang Jahr ihre neue Stelle als Direktorin des Arbeitgeberverbands Basel angetreten. Eine Doppelfunktion als Verbands- und Parteichefin wäre zwar formell möglich, aber wohl auf Dauer schwierig.

Bei Wahlen unter schwierigen Vorzeichen erfolgreich

Der Rücktritt Schenkers dürfte viele Baselbieter Freisinnige schmerzen: Schenker hat die Partei zum Jahreswechsel vor ziemlich genau zwei Jahren Knall auf Fall und zunächst interimistisch von Paul Hofer übernommen. Letzterer hatte die Partei zuvor personell erneuert, zugleich aber glücklos bis chaotisch geführt. Mit Schenker an der Spitze kehrte Kontinuität in die durchgeschüttelte FDP zurück.

Schenker führte die Partei in der Folge in die kantonalen und nationalen Wahlen 2019. Unter schwierigen Vorzeichen konnte die FDP im Landrat ihre 17 Sitze halten. Bei den nationalen Wahlen im Herbst verloren die Freisinnigen unter Schenkers Führung zwar das Rennen um den einzigen Baselbieter Ständeratssitz (Nationalrätin Daniela Schneeberger unterlag damals Maya Graf), konnten aber – mit Schneeberger – den Sitz in der Grossen Kammer mit leichten Wählerzugewinnen problemlos halten und trotz grüner Welle sogar leicht an Wähleranteilen zulegen. An diesem Erfolg Anteil hatte teilweise auch Schenkers eigenes Wahlresultat, die es auf Rang zwei auf der siebenköpfigen FDP-Liste schaffte und damit erste Nachrückende wäre.

Schenker prägte einen offenen und konzilianten Politstil

Schenker steht stellvertretend für eine Neuausrichtung in der Baselbieter FDP: Diese war in den Vorjahren wirtschaftsliberal-konservativ ausgerichtet und personell eng mit der Wirtschaftskammer Baselland verflochten. Schenker sieht sich zwar ebenfalls wirtschaftsliberalen Werten verpflichtet, prägte aber vor allem einen neuen – offen und konzilianten – Stil.

Dies wirkte sich positiv auf die Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen im Baselbieter Landrat aus. Insbesondere punkto Kommunikation und Aussenwirkung legte die FDP in den vergangenen zwei Jahren zudem markant zu.

Wer auf Schenker folgt, ist offen. Die Partei hat dank der frühen Rücktrittsankündigung nun genügend Zeit, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu suchen.