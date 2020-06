Satelliten überwachen unseren Wald

Die Methode ist hochkomplex. Die Lesung der Daten wirkt aber auch für Laien verständlich. Mit Satellitenbildern wird der Zustand des Waldes dargestellt und so objektiviert. Seit einem halben Jahr nutzen das Amt für Wald beider Basel und die lokalen Forstreviere die Daten, um den Zustand der Wälder genau zu beobachten und Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Das Potenzial dieser Daten sei immens, schwärmt Ueli Meier, Leiter des Amts für Wald beider Basel. «Die Datenmengen daraus sind wirklich riesig. Ebenso die dadurch möglichen Erkenntnisse, die daraus gewonnen werden können.» Man sei aber erst am Experimentieren. «Wir müssen nun eine Routine entwickeln, was damit nützlich und notwendig und was nicht machbar ist.»

Die Aufnahmen zeigen das Vorhandensein der Fotosynthese und so die Vitalität der Wälder. Je dunkelblauer die Wälder dargestellt sind, umso vitaler sind sie. Ist kein Blau mehr vorhanden – wie auf den Bildern vom August 2019 –, geht es den Wäldern schlecht. Der Zustand der regionalen Wälder ist heute besser als noch vor einem Jahr. Grund zur Entwarnung sei dies aber noch keinesfalls, betont Regierungsrat Thomas Weber (SVP). Denn die Schäden aus dem trockenen Sommer 2018 zeigen sich zwei bis drei Jahre danach.

Kanton soll sich an Kosten beteiligen