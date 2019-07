Es war ein denkwürdiger Morgen im Baselbieter Landrat: An der letzten Sitzung vor den Sommerferien holte Grünen-Fraktionschef Klaus Kirchmayr bei schweisstreibender Hitze zum Rundumschlag gegen die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) aus: Die Bank bleibe wirtschaftlich seit Jahren unter den Erwartungen, führte der Finanzexperte in einem von Grafiken unterlegten Referat aus. Dies, obwohl der Rat zuvor seinen Antrag auf eine Debatte abgelehnt hatte. FDP-Landrat Balz Stückelberger forderte von Kirchmayr umgehend, mögliche Interessenbindungen bei der BLKB offenzulegen. Eine Erklärung Kirchmayrs im Plenum blieb indes aus. Hinterher sagte er auf Anfrage der bz: «Ich würde mich im Landrat sicher nicht derart exponieren, wenn ich ein Mandat der BLKB hätte.»

Wichtiges BLKB-Geschäft eingefädelt

Nun zeigt sich: Das war nur die halbe Wahrheit. Kirchmayr übte in der Vergangenheit über die Firma Millenium Associates sehr wohl Beratungstätigkeiten für die Bank aus. Dies bestätigt BLKB-Sprecherin Monika Dunant auf Anfrage der bz. Klaus Kirchmayr ist Senior Partner der Beratungsfirma, die auf Fusionen und Übernahmen in der Finanzindustrie spezialisiert ist. Zu einzelnen Mandaten gebe die BLKB aber keine Auskunft, sagt Dunant. Klar ist: Kirchmayrs Tätigkeit beschränkte sich nicht auf Petitessen. Neben dem Verkauf der AAM Privatbank 2009 fädelte er 2011 nach Informationen der bz die Beteiligung der BLKB bei Swissquote ein. Die Zusammenarbeit mit der Schweizer Marktführerin im Online-Banking markierte für die BLKB den Einstieg in die digitale Welt. Das Geschäft ist für die Bank strategisch und finanziell von grosser Bedeutung.

Gemäss BLKB hat Millenium Associates seit Anfang 2017 keine Aufträge mehr von der Bank erhalten. Die zeitliche Inzidenz ist kaum zufällig: Ebenfalls per Anfang 2017 hat bei der BLKB John Häfelfinger den CEO-Posten von Beat Oberlin übernommen. Die Verstrickungen Kirchmayrs sind heikel: Der Landrat aus Aesch sitzt seit 2007 ununterbrochen in der Finanzkommission. Diese verfügt als Oberaufsicht über nicht öffentliches Detailwissen zu Zahlen und Tätigkeiten der Kantonalbank. Kirchmayr befand sich demnach als Auftragnehmer und Mitglied der Aufsicht über die Bank jahrelang in einer Doppelrolle.

GPK-Chef sieht «schwere Interessenskonflikte»

Landratskollegen schütteln den Kopf: «Aus meiner Sicht geht es hier um schwerwiegende Interessenskonflikte», sagt Hanspeter Weibel (SVP), Präsident der Geschäftsprüfungskommission (GPK). Kirchmayr hätte das Mandat bei der BLKB in der Finanzkommission deklarieren müssen, was nach Prüfung der Kommissionsprotokolle nicht erfolgt sei. Nun müsse die Geschäftsleitung des Parlaments darüber befinden, wie mit dem Fall Kirchmayr umzugehen sei. Als Fraktionschef der Grünen ist Kirchmayr Mitglied dieser Geschäftsleitung. Die GPK habe vorliegend weder einen Auftrag noch die entsprechenden Kompetenzen, stellt Präsident Weibel klar.