In den ersten Juni-Tagen haben die SBB in Liestal mit den Vorarbeiten für den Vierspurausbau der Gleise begonnen. Eine erste sichtbare Auswirkung ist ein Kahlschlag am Hang oberhalb der Oristalstrasse. Auf der Südseite des Bahnhofs wurden zahlreiche Bäume und Sträucher gefällt.

Die Rodungen während der Brut- und Setzzeit kommen nicht gut an.

In einem Leserbrief in der bz ärgerte sich der Prattler Naturschützer Benedikt Schmid: «Mitten während der Brut- und Setzzeit haben die SBB die Bäume beim Bahnhof Liestal gefällt. Wenn die Verantwortlichen mehr ökologisches Feingefühl hätten, hätten sie die Bäume später gefällt.» Das eidgenössische Gesetz über die Jagd und den Schutz wild lebender Säugetiere sehe eine Strafe für Personen vor, die das Brutgeschäft der Vögel störten.

Glücklich über die Baumfällungen im Baselbieter Kantonshauptstadt ist auch Pro Natura Baselland nicht. «Wir finden es nicht in Ordnung, dass während der Hauptbrut- und Setzzeit Bäume und Sträucher gefällt wurden», sagt Geschäftsführer Stefan Grichting. Die Rodungen seien zum «schlechtesten Zeitpunkt» durchgeführt worden. Seine Organisation sehe jedoch davon ab, eine Anzeige gegen die SBB zu erstatten. «Um dies erfolgreich tun zu können, müsste man beweisen, dass Vögel in den Bäumen brüteten.» Dies sei aber in diesem Fall unmöglich, da die Bäume bereits gefällt worden seien.

Stefan Grichting spricht von einer «unschönen Situation», betont aber gleichzeitig auch: «Mittels Umweltbaubegleitung und dem Einsatz des Liestaler Natur- und Vogelschutzvereins wurde zumindest gewährleistet, dass die Saatkrähen, die in den Bäumen beim Bahnhof brüteten, bereits ausgeflogen waren, als es zu den Rodungen kam.»