Anfang Juni wurde der lange angekündigte Vierspurausbau der SBB in Liestal plötzlich fassbar. Und es machte sich verbreitet Missmut über die vorbereitenden Abholzungen durch die SBB entlang der Bahnborde und die Verkehrsumleitungen mit Staus und Wartezeiten zu den Rushhours breit.

Doch das war erst der Vorgeschmack: Liestal muss in den nächsten sechs Jahren durch ein Tal der Tränen aus Verkehrsbehinderungen, Lärm und Erschütterungen; inklusive Rückbauarbeiten sind es sogar sieben Jahre. Das thematisierten SBB- und Behördenvertreter am offiziellen Spatenstich am Montagmorgen auch. Doch in erster Linie war dieser Anlass eine wohlinszenierte Show mit bestellten Fragen, zu der die SBB fast in Kompaniestärke aufmarschierten.

500 Züge pro Tag

Im Vordergrund stand der Meilenstein, den Vierspurausbau und S-Bahn-Wendegleis für die Region, ja offenbar fürs ganze Land bedeuten. «Die Gesamtsituation der Schweiz hängt stark von der Drehscheibe Liestal ab», sagte etwa Jaques Boschung, Leiter Infrastruktur und Mitglied der SBB-Konzernleitung. Denn hier würden 500 Züge pro Tag oder umgerechnet ein Zug alle zwei Minuten durchfahren.

Auf den 15 Kilometern zwischen Basel und Liestal würden die SBB über eine Milliarde Franken investieren, was ab 2025 den Viertelstunden-Takt, Fahrplan-Stabilität und Pünktlichkeit bringe. Für die beiden letztgenannten Verbesserungen sorgt das neue, vierte Gleis. Es ermöglicht im Raum Liestal bessere Kreuzungsmöglichkeiten von Fernverkehrs- Regio- und Güterzügen.