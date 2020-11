SBB stellen brandneuen Vorzeige-Zug in Laufen ab – er bleibt dort bis zum Fahrplanwechsel

«Es handelt sich um eine Giruno-Komposition, die abgeliefert wurde, aber erst ab Fahrplanwechsel in den Einsatz gelangt», schreiben die SBB auf Anfrage zum Grund für den im Laufental stehenden Zug. Ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember werde der Zug gebraucht. Die SBB besitze mehrere tausend Züge und Waggons. Nicht alle davon könnten in Depots geparkt werden.

Deshalb ist man bei den Bundesbahnen offenbar auch bereit, die neuen Züge für einige Zeit ihrem Schicksal zu überlassen. Ganz wohl ist den SBB dabei aber anscheinend auch nicht. Andere Orte in der Region, an denen ebenfalls schon Giruno-Züge abgestellt wurden, wollte ein Sprecher mit dem Hinweis auf möglichen Vandalismus nicht nennen. «Wenn so etwas bekannt ist, zieht das Vandalen an.»

Beim Zug in Laufen waren keine Beschädigungen auszumachen. Auf der Lokomotive des Zuges sind Berge abgebildet sowie der Schriftzug Ceneri 2020. Der Ceneri-Basistunnel wird auf den Fahrplanwechsel in Betrieb genommen. Mit dem neuen Tunnel verbessern sich die Zugverbindungen nach Italien. Die Passagiere zwischen der Schweiz und Italien reisen dabei meist in Giruno-Zügen. Zwischen Basel und Laufen werden die Züge jedoch nicht verkehren.

Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember sollen insgesamt 29 Giruno-Züge unterwegs sein. Die Bezeichnung des Zuges leitet sich vom rätoromanischen Wort für Bussard ab. Gemäss der Herstellerin Stadler Rail handle es sich bei ihrem Zug um den «weltweit ersten einstöckigen Niederflur-Hochgeschwindigkeitszug». Noch steht einer davon in Laufen – bald ist er auf dem Weg Richtung Italien.