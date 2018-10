Vielleicht ist das Baselbiet mit seinem hohen Bestand an Laubwald nicht ganz so stark vom Borkenkäfer betroffen wie das angrenzende Fricktal. Tatsache ist aber: «Ja, auch wir haben den Borkenkäfer und einiges an Käferholz.» Dies stellt Holger Stockhaus fest, der Verantwortliche für Waldgesundheit im Amt für Wald beider Basel. Was den Holzschlag angeht, so lasse sich die entsprechende Menge noch nicht genau quantifizieren. Gemäss einer Schätzung vor wenigen Wochen von Amtsleiter Ueli Meier werden in diesem Jahr voraussichtlich bis zu 150'000 Kubikmeter Holz aus Baselbieter Wäldern geerntet werden – also bis zu 20'000 Kubikmeter mehr als üblich. Die Holzernte wird hauptsächlich der energetischen Nutzung zugeführt und als Baustoff verwendet.

Laut Stockhaus haben die regionalen Forstbetriebe aktuell den vom Borkenkäfer bedrohten Holzschlag ganz zuoberst auf ihre Prioritätenliste gesetzt, um die Schäden möglichst gering zu halten. Dies mit gutem Grund. Das regelmässige Monitoring der in Fallen eingefangenen «Buchdrucker»-Borkenkäfer hat Ende Juli im Gebiet Oberer Hauenstein einen Rekordausschlag mit durchschnittlich fast 5000 eingefangenen Insekten pro Falle ergeben. Dies lag weit über dem Doppelten des kritischen Schwellenwerts von 2000 Käfern. Im August und September sanken die Zahlen wieder unter die kritische Grenze; jene für die erste Oktoberhälfte stehen aus. (bos)