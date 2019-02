Das eigene Kind zu verlieren, ist für Eltern die wohl grösste Angst überhaupt. Stirbt ein Kind, dann müssen Eltern früher oder später Abschied nehmen und lernen, loszulassen. Aber was passiert mit Elternpaaren, die von ihren Kindern verlassen werden?

«Der Schmerz ist schlimmer, als wenn mein Kind gestorben wäre», sagt Isolde Lüthi. «Nun sind wir im Schlechten auseinandergegangen.» Die 66-Jährige lebt mit ihrem Mann Markus und dem Golden Retriever Baya in Aesch. Die Lüthis waren einst eine Patchworkfamilie: Markus Lüthi bringt eine Tochter aus erster Ehe mit, Isolde Lüthi hat zwei Töchter aus erster Ehe. Vier Grosskinder haben ihnen ihre Kinder geschenkt, Jungs im Alter von drei bis elf Jahren. Noch bis vor kurzem sind sie im Haus herumgetobt, haben ihr Spielzeug auf dem Steinboden ausgebreitet.

Beim Besuch der «Schweiz am Wochenende» ist es ruhig im Einfamilienhaus in Aesch. Eine Familie, das sind die Lüthis nicht mehr. Letzten Sommer ist das früher so harmonische Gebilde auseinandergebrochen. «Es war ein Schock», sagt Isolde Lüthi heute.

In jenem Sommer 2018 ist das Ehepaar während vier Wochen in Norwegen unterwegs. Es bleibt mit den Töchtern der Frau stets via Whatsapp in Kontakt; Fotos und Nachrichten werden ausgetauscht. Eines Ferientages aber werden die Mitteilungen an die Kinder nicht mehr zugestellt, die Töchter sind nicht erreichbar. «Wir haben uns wahnsinnige Sorgen gemacht. Erst dachten wir, es sei jemand gestorben», erzählt die Mutter.

Die Frage nach dem Warum

Vom einen auf den anderen Tag werden die Eltern aus dem Leben ihrer Kinder gestrichen. Zuhause findet das Ehepaar zwei Abschiedsbriefe vor. Für die Mutter bricht eine Welt zusammen. «Ich habe nur noch geweint, tagelang.» Heute sagt sie: Wäre ihr Mann nicht für sie da gewesen, hätte sie sich von einer Brücke gestürzt. Es ist der grösste Rückschlag im Leben einer Frau, die bereits wegen eines Burnouts behandelt wurde und in früherer Ehe mit einem manisch-depressiven Mann verheiratet war.

Was war passiert? Im Rahmen einer Traumatherapie reflektiert die jüngere Tochter im Alter von 38 Jahren ihre Kindheit. Sie entdeckt Probleme, macht ihrem Stiefvater und ihrer Mutter in ihrem Abschiedsbrief Vorwürfe. Ihre Schwester solidarisiert sich mit ihr, bricht den Kontakt zu den Eltern ebenfalls ab.

Was genau ihrem damaligen Mann vorgeworfen wird, weiss Isolde Lüthi nicht. Sie kann auch nicht mit Bestimmtheit ausschliessen, dass ihr Ex-Mann ihrer Tochter etwas angetan hat. Allfällige Delikte wären mittlerweile verjährt. Doch seit dem Abschiedsbrief der Tochter hinterfragt Isolde Lüthi regelmässig sich selber und ihre Erziehung. «Ich frage mich ständig, was ich falsch gemacht habe.» Die Ungewissheit nagt an ihr. Lieber wäre sie von ihrer eigenen Tochter angezeigt worden. «Dann wüsste ich wenigstens, was sie mir vorwirft.»

Mit der Traumatherapie ihrer Tochter gehen die Eltern hart ins Gericht. Das Vorgehen des Therapeuten, gezielt «Wahrheiten aus der Kindheit» ans Tageslicht zu bringen, sorgt beim Ehepaar für Konsternation. Schliesslich sei es der Therapeut gewesen, welcher der Tochter den Kontaktabbruch nahegelegt hatte. «Drei Familien wurden damit aus dem Gleichgewicht gebracht», sagen die Lüthis. Die Verantwortung des Therapeuten sei riesig. Dennoch müsse er die Konsequenzen für sein Handeln nicht tragen.

Wie das Paar betont, sei es nicht das erste, das durch eine Traumatherapie von seinen Kindern getrennt wurde. So habe der «Beobachter» kürzlich berichtet, wie im Kanton Thurgau das Verfahren gegen einen Familienvater eingestellt wurde, nachdem ihn seine Tochter im Wahn der Vergewaltigung bezichtigte. Dass sich auch diese Frau in einer Traumatherapie befand, ist für die Lüthis ein weiterer Beleg für die Obskurität der Therapie.