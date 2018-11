Derzeit existieren zwei Präsidenten der SVP Allschwil, zumindest auf dem Papier. Der eine lud am Freitag um 10 Uhr zur Medienkonferenz in Allschwil – der andere stand den Journalisten zwei Stunden später Red und Antwort, in Oberwil.

Entstanden ist die kuriose Situation mit dem Doppel-Ausschluss von Pascale Uccella und Roman Klauser aus der SVP Allschwil-Schönenbuch. Die beiden Landratsmitglieder wurden am Donnerstagabend aus der Ortssektion geworfen. Die Partei-Mitglieder fassten diesen Entschluss an einer ausserordentlichen Versammlung.

Uccella und ihr Vater Roman Klauser wollen das aber nicht einfach so hinnehmen. Sie sprechen von einem Komplott. Vertreter der SVP Allschwil hätten es auf ihre Landratsmandate abgesehen und einen Vorwand gesucht, sie beide auszubooten.