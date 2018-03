In Muttenz soll politisch alles so bleiben, wie es ist. An der sehr gut besuchten Gemeindeversammlung lehnte eine grosse Mehrheit die Einführung eines Gemeindeparlaments ab. Die Änderung der Gemeindeordnung und somit die Einführung eines Einwohnerrats forderte ein überparteiliches Komitee, das dafür im vergangenen November eine entsprechende Initiative einreichte.

Für Komiteepräsident Thomas Schaub (CVP) ist die Gemeindeversammlung für Muttenz in der heutigen Grössenordnung mit über 12‘000 Stimmberechtigten nicht mehr zeitgemäss. «Die Teilnehmerzahl liegt durchschnittlich bei unter einem Prozent», gab Schaub zu bedenken. Die Bevölkerung sei so nicht genügend stark repräsentiert. Auch betonten die Befürworter eines Einwohnerrats mehrfach, dass die Gemeindekommission, die den Gemeinderat kontrollieren sollte, ein «zahnloses Konstrukt ohne Kompetenzen» sei.

Während bei den Rednern die Meinung ausgeglichen schien, war im Plenum deutlich spürbar, dass die Befürchtung vorherrscht, dass mit der Einführung eines Einwohnerrats ein Demokratieverlust droht. «Es ist demokratischer, wenn die Bevölkerung vier Mal pro Jahr an der Gemeindeversammlung und nicht einmal alle vier Jahre bei den Wahlen direkt Einfluss nehmen kann. Mit einem Einwohnerrat wäre die Bevölkerung vier Jahre lang zum Zuschauen verdammt», mahnte der ehemalige Gemeindeverwalter Urs Girod.

Abstimmung im Herbst

Mit dem klaren Votum lehnte gestern Abend Muttenz bereits zum fünften Mal die Einführung eines Einwohnerrats ab. Zuletzt stimmte die Bevölkerung 2006 an der Urne gegen ein Gemeindeparlament.

Noch ist aber der Mist noch nicht geführt. Am 23. September kommt die Initiative an die Urne. Es ist aber nicht anzunehmen, dass die Stimmbevölkerung den Entscheid der Gemeindeversammlung kippen wird.