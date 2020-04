Schrittweise zurück in die Normalität: So geht das Baselbiet vor – Gesundheitswesen besonders betroffen

In den letzten Wochen hat sich der Betrieb diverser Spitäler in Baselland an die Coronaviurs-Lage angepasst. Wie es in der Medienmitteilung des Kantonalen Krisenstabs heisst, werden die Spitäler nun Schritt für Schritt ihre ursprünglichen Tätigkeiten wieder aufnehmen. An allen Standorten des Kantonsspitals sowie in den Privatspitälern sei die ambulante Versorgung ab dem 27. April wieder vollständig gewährleistet, heisst es weiter.

Die Aufnahme des normale stationären Angebots erfolgt schrittweise bis zum 11. Mai 2020. Innerhalb dieser Zeitspanne werde auch die Operationskapazitäten wieder hochgefahren. Ab dem 4. Mai ist es im Bruderholz wieder möglich, Personen zu operieren, welche keine Coronavirus-Erkrankung aufweisen.

Neben Ärzten dürfen laut der Medienmitteilung ab kommendem Montag, 27. April, auch Zahnärzte und Physiotherapeutinnen ihre Praxen wieder öffnen. Vor der Öffnung müssen aber alle ein Hygienekonzept erarbeiten. Weder der Bund noch der Kanton werden solche Konzepte formell bewilligen, die Umsetzung und Anwendung der Konzepte könne aber vom Amt für Gesundheit kontrolliert werden.

Abklärungsstation Münchenstein

Personen mit einer möglichen Coronaviurs-Infektion werden ab dem 1. Mai 2020 nur noch in der Abkärungsstation in Münchenstein untersucht und getestet. Arztpraxen und Spitäler können laut Medienmittelung ihre Patienten vor Eingriffen oder Spitaleintritten nach Münchenstein überweisen für einen Covid-19-Abstrich. Die Abklärungsstation ist sieben Tage in der Woche von 8.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.

Die Abklärungsstation in Lausen werde dagegen per 30. April 2020 geschlossen, bleibt aber in Bereitschaft. So ist eine Wiederaufnahme des Betriebs im Falle erneut steigender Corona-Fallzahlen gewährleistet.



Gleichzeitig mit der Wiedereröffnung der Spitäler, endet auch der Einsatz der Armee im Gesundheitswesen. Armeeangehörige, die im Bruderholz stationiert waren, wurden bereits am 23. April 2020 verabschiedet. Die Truppen in Liestal und bei der Abklärungsstation in Lausen ziehen sich am 30. April 2020 zurück. Der Zivilschutz bei der Station in Münchenstein bleibt weiterhin im Einsatz.

Besuche in Altersheim und Spital

Gemäss Medienmitteilung sollen ab dem 11. Mai 2020 das Besuchsverbot in den Heimen gelockert werden. Für Besuche gelten klar geregelte Hygiene- und Schutzmassnahmen und sie finden in speziellen Besuchsräumen oder Besuchsboxen statt. Die Besucheranzahl ist auf vier beschränkt. Zudem muss die Heimleitung die Besucher erfassen um bei einer allfälligen Covid-19-Infektion die Ansteckungskette zurückzuverfolgen. In den Spitälern herrscht weiterhin ein Besuchsverbot. Insitutsinterne Dienstleistende, zum Beispiel die Podologie, dürfen ihre Arbeit ab dem 27. April wieder aufnehmen. Ihre individuellen Hygienekonzepte müssen sie von der Heimleitung genehmigen lassen.

Schutzkonzepte

Damit Unternehmen wieder ihre Türen öffnen dürfe, müssen sie eigene Schutzkonzepte erarbeiten. Diese müssen anhand der Medienmittelung aufzeigen, welche Schutzmassnahmen angewendet werden. Dazu gehören unter anderem Vorkehrungen betreffend Social Distancing, Beschränkungen der Anzahl anwesender Personen, Desinfektionsmittel und die eventuelle Verwendung von Schutzausrüstung. Für das Erstellen eines solchen Schutzkonzeptes kann man sich auf die gesundheits- und arbeitsrechtliichen Vorgaben des BAS und des Staatssekretariats für Wirtschaft abstützen.

Bei Fragen gibt es eine eigens dafür eingerichtete Hotline (061 552 77 75) des KIGA Baselland. Die Konzepte werden nicht formell bewilligt, die Umsetzung und Anwendung kann aber kontrolliert werden.