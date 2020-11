Schulareal und Laden in Bubendorf besprayt – es entstand ein Schaden von mehreren tausend Franken

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen haben die unbekannten Täter in der Nacht auf Samstag. 14. November 2020, auf dem Schulareal Sappeten und beim Coop diverse Objekte mit verschiedenen Farben besprayt. Dabei sei ein Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken entstand, teilt die Kantonspolizei Baselland am Montagmorgen mit.

Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen

Personen, die Angaben zu den Personen, Fahrzeigen oder Geräuschen machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Einsatzleitzentrale der Polizei in Liestal zu melden.