Csaba Zvekan warnt schon mal vor. «Erschrecken Sie nicht. Ich trage Anzug und Krawatte.» Vom Neo-SVP-Politiker ist man sich anderes gewohnt. Drei Jahrzehnte lang bewegte sich der 51-jährige Musiker im Heavy-Metal-Zirkus. Zvekan trug lange Haare, Ledergilets, zerlöcherte Jeans. 2017 trat er der SVP bei, Anfang 2019 übernahm er das Präsidium der Sektion Reinach.

Seither ist alles anders. Zum Interviewtermin mit der «Schweiz am Wochenende» hat er sich in Schale geworfen. Blauer Veston, weisses Hemd, gestreifte Krawatte. Als er sieht, dass seine noch immer jugendlich vollen Haare ein wenig verstrubbelt sind, rückt er sie sofort zurecht.

Obwohl – er selber will nichts wissen von einem Bruch. «Ich habe Berufliches und Privates immer strikt getrennt.» Zvekan sitzt im Restaurant Rössli in Reinach, vor ihm steht eine Tasse Tee. In Sichtweite: Das Gemeindehaus, wo er hinwill. «Schon zu meiner Zeit in Kalifornien, als ich für eine Treuhandfirma arbeitete, habe ich nach Feierabend den Anzug ab- und die Jeans angezogen. Am Tag im Büro – am Abend auf der Harley: Das war völlig normal.»

Trat im Stade de France und in Wacken auf

Falls sein Plan aufgeht, wird er den Veston häufiger brauchen. Zvekan will in den Gemeinderat einziehen bei den Gemeinderatswahlen im Februar. In das Gremium, aus dem die Volkspartei bei den letzten Wahlen 2016 ausschied. Damals verpasste Paul Wenger die Wiederwahl.

Zvekan, der ungarische Wurzeln hat, soll den Sitz zurückerobern. Der Mann, der 2010 im Stade de France auftrat und im selben Jahr am Wacken Open Air, will die Bühne mit dem Gemeinderatssaal tauschen.