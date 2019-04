Diskussionen, Musik, Feuer, Festschmaus

Schauplatz des öffentlichen Teils des Spitteler-Fests von morgen Donnerstabend unter dem Titel «Abendgesellschaft bei Spittelers» ist die Rathausstrasse im Herzen der Liestaler Altstadt. Das offizielle Festprogramm mit diversen Interview-Blocks und musikalischen Darbietungen vom Cello-Solo bis zu Klängen der Rotstab Clique finden auf einer Bühne vor dem Rathaus statt. Durch den Anlass führt die bekannte SRF-Moderatorin Sandra Schiess. Höhepunkt ist das Interview mit Bundesrat Alain Berset von 19.15 bis 19.30 Uhr. Weitere Interviews finden mit Literatur-Experten und Behördenvertretern statt, unter ihnen die Baselbieter Regierungspräsidentin Monica Gschwind (BL) und der Liestaler Stadtpräsident Daniel Spinnler. Auch Vertreter von Luzern und La Neuveville kommen zu Wort, weil auch an diesen Lebensorten von Spitteler noch Festakte anstehen. Doch zurück auf die Rathausstrasse: Unter dem Motto «Speisen Sie wie vor 100 Jahren» bieten ein Dutzend Gastronomiebetriebe Leckereien vom Bauern-Gulasch bis zum Dinkel-Brennnessel-Haselnuss-Risotto an. Um auch stimmungsmässig an Spittelers Zeiten anzuknüpfen, werden die Lichter an der Rathausstrasse nach Möglichkeit ausgeschaltet. Statt dessen beleuchten Feuerschalen und Laternen mit Kerzen die Szenerie und etliche Leute sind mit Kostümen von damals unterwegs. Das Dichter- und Stadtmuseum lädt um 20 und 20.45 Uhr zu zwei Kurzführungen durch die Spitteler-Ausstellung «Poesie und Politik». (hi)