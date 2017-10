Polizei schaut zu

Die «entwürdigende Veranstaltung», wie er den Anlass nennt, hat zwei Tage zuvor stattgefunden, am vergangenen Samstag. Auch in Sissach, auch in der Fussgängerzone, auch vor grossem Publikum. Baumann kündigte sein Bussritual am Dienstag vor der Säuli-Metzgete an. Er begründete es damit, dass er Unrecht ausgleichen wolle – aber nicht im stillen Kämmerlein. Draussen, bei den Leuten. Sein Argument: Wenn die öffentlich Tiere töten dürfen, dann darf ich öffentlich Busse tun. Nur blutig schlagen, das stellte er sofort klar, werde er sich nicht.

Noch immer steht Baumann vor dem «Cheesmeyer». 18-mal ist die Peitsche auf seinen Rücken niedergefahren, in 6 Serien à 3 Schlägen. Dazwischen der Busstext mit insgesamt neun Versen. In einem kommt Rolf Häring, der Metzger vor, der die Schlachtung organisiert hat: «Ich bekenne, dass die Herren Rolf Häring, Heinrich Oberer und Hans Peter Eschbach Schuld auf sich geladen haben, weil sie die Idee hatten, diese Schlachtung coram publico durchzuführen», sagt Baumann. «Allmächtiger Gott, lass uns für die Schuld der drei Männer sühnen.» Pfitz-pfätz-pfitz!

Baumann zieht sein Oberteil wieder an. Der Verkehr stockt. Ein Polizeiauto kommt nicht mehr weiter. Die Beamten werfen einen Blick auf den Menschenauflauf, können dann aber weiterfahren. Die Veranstaltung könne man nicht verbieten, liess der Sissacher Gemeinderat schon vergangene Woche verlauten: Wenn sich jemand selber schlagen wolle, dann dürfe er das.

Jetzt hat Baumann das Bussritual das dritte und letzte mal durchgeführt. Es folgt die letzte Station auf seiner rund 40-minütigen Tour: Der Innenhof, in dem die Schweine zwei Tage zuvor ihre Leben lassen mussten. Baumann zündet eine Grabkerze an, geht in sich, minutenlang