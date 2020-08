Selbstunfall auf der Autobahn A 18 - Lenker verletzt sich

Der 52-jährige Lenker sei auf der Autobahn A18 Richtung Reinach gefahren, als er kurz nach der Autobahneinfahrt «Muttenz Süd» zu weit nach rechts geriet und mit einer Leiteinrichtung am rechten Fahrbahnrand kollidierte.

Das Fahrzeug überschlug sich und kam nach etwa 70 Metern auf der linken Seite zum Stillstand.

Der Lenker wurde beim Unfall verletzt und musste durch die Sanität in ein Spital gebracht werden, so die Polizei am Dienstag. Der Personenwagen wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert.

Der Selbstunfall führte im Bereich der Unfallstelle zu grösseren Verkehrsbehinderungen.

