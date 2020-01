Selbstunfall in Arlesheim: Fahrzeuglenker kollidiert mit Strassenlaterne

Am Donnerstagabend kam es zu einem Selbstunfall auf der Birseckstrasse in Arlesheim. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 85-jährige Fahrzeuglenker auf der Birseckstrasse in Richtung Baselstrasse.

Auf Höhe der Tramhaltestelle Stollenrain verlor dieser die Herrschaft über sein Fahrzeug und prallte in der Folge in das Geländer der Tramhaltestelle und in eine Strassenlaterne. Auf dem Perron kam er zum Stillstand.

Der Lenker verletzte sich beim Unfall nicht und es befanden sich auch keine Personen auf dem Perron. Das Fahrzeug wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden, wie die Polizei Basel-Landschaft am Freitag mitteilte.