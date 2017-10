Mitte August wurde eine Frau in Muttenz sexuell angegangen. Die Staatsanwaltschaft hat Bilder des Verdächtigen, konnte ihn aber bis anhin nicht identifizieren. Da sich der Gesuchte trotz eines Aufrufs bisher nicht bei der Baselbieter Staatsanwaltschaft gemeldet hat, schaltete diese jetzt Bilder auf ihrer Homepage auf.

Momentan sind sie noch verpixelt, falls der Verdächtige sich bis zum 7. November nicht meldet oder identifiziert werden kann, beabsichtigt man, sie unverpixelt zu veröffentlichen. Die Staatsanwaltschaft bittet die Bevölkerung bei der Aufklärung des mutmasslichen Verbrechens um Mithilfe. Menschen, die Hinweise zur Identität des Mannes haben, können sich unter 0615533535 melden.

Die veröffentlichten Fotos stammen von einer Überwachungskamera bei einem Pub am Bahnhof Muttenz, wo sich der Verdächtige in der Nacht auf den 13. August aufgehalten hat. Später ist es der Bahnhofstrasse zu einem sexuellen Übergriff auf eine 35-jährige Frau gekommen. Nachdem das spätere Opfer vom mutmasslichen Täter angesprochen wurde, verfolgte dieser die Frau im Bereich des Bahnhofs Muttenz. Der Mann zerrte das Opfer in ein Gebüsch, dank ihrer Gegenwehr gelang ihr jedoch die Flucht.

Wenn es gelingt, den Tatverdächtigen zu identifizieren, wird das Bildmaterial gelöscht. Eine Videofahndung, wie sie hier der Fall ist, ist bisher vor allem bei Ausschreitungen und Krawallen angewendet worden. Da man sich "im Verbrechensbereich" befinde, habe man sich auch beim Fall Muttenz für eine Videofahndung entschieden, sagte Michael Lutz, Sprecher der Baselbieter Staatsanwaltschaft, kürzlich zur bz.