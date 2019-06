Isaac Reber, Ihre Vorbedingung zu diesem Interview war, dass Sie nichts zu Ihren Plänen als neuer Vorsteher der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) sagen wollen. Warum nicht?

Isaac Reber: Ich bin noch bis zum 30. Juni mit Leib und Seele Sicherheitsdirektor. Die Rollen müssen klar bleiben. Wenn ich eine neue Aufgabe übernehme, will ich mir zuerst ein Bild von der Lage machen, die Leute kennenlernen und an Bord holen. Das habe ich schon bisher so gehalten und damit Erfolg gehabt.

Was man aber jetzt schon sagen kann: Die Erwartungshaltung in Ihrer Partei ist riesig, dass Sie in der BUD die Wende hin zu einer ökologischen Bau- und Verkehrspolitik vollziehen. An diesem Anspruch müssen Sie schlicht scheitern.

Was stimmt: Ich habe sehr viel Respekt vor meiner neuen Aufgabe. Ich kenne diese Erwartungen, die überdies ja von vielen Seiten kommen. Ich kann zwar auch nur mit Wasser kochen, aber dafür aus der Erfahrung von acht Jahren Regierungstätigkeit schöpfen. Darum traue ich mir schon zu, dass wir in der neuen Direktion rasch zu gestalten beginnen.