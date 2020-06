Sieg für Bevölkerung: Auf der Rütihard in Muttenz wird kein Salz abgebaut

Auf der Rütihard in Muttenz wird kein Salz abgebaut – zumindest nicht in den nächsten 20 Jahren. Dies teilten die Schweizerischen Rheinsalinen am Dienstag mit. Zuletzt kam es zu massiven Widerständen gegen die Pläne aus der Bevölkerung.

Die Widerstände würden massgeblich das Risiko der Versorgungssicherheit mit Salz in der Schweiz gefährden, heisst es. Daher würden die Pläne nun auf Eis gelegt. Die Schweizerischen Rheinsalinen machen eine neue Beurteilung der Situation und würden die Planung der heimischen Soleförderungen in den Konzessionsgebieten entsprechend anpassen.