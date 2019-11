Beim Jungen Grünen Bündnis Nordwest (JGB) wird Simon Fankhauser Co-Präsident. An einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung wurde er zum Nachfolger von Dominik Beeler gewählt, der nach nahezu zwei Jahr aufhört.

Fankhauser stammt aus Wintersingen und lebt in Basel. Der 24-jährige Business Analyst gehört dem Vorstand seit mehreren Jahren an, wie das JGB am Montag mitteilte. Zweite Co-Präsidentin ist Paula Carle.