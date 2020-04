Sissach erlässt Feuerverbot im Wald und in Waldrandnähe

Verboten ist das Entfachen von Feuer im Wald und am Waldrand. Dies gilt auch für eingerichtete Feuerstellen und für selbst mitgebrachte Holz-/Kohle-Grills. Damit geht die Gemeinde einen Schritt weiter als der Kanton, der ein bedingtes Feuerverbot ausspricht, was das kontrollierte Feuer machen in fest eingerichteten Feuerstellen weiterhin erlaubt.

Zudem ist es untersagt, brennende Zigaretten, andere Raucherwaren oder Streichhölzer wegzuwerfen. Ein generelles Verbot gilt auch für das Steigenlassen von Heissluftballons/Himmelslaternen, die mit Feuer angetrieben werden.