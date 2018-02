Seine Stadtratskollegin Regula Nebiker, zuständig für Sicherheit, findet die Situation in der Rathausstrasse sogar deutlich besser als zuvor: Mit den Bordsteinen seien Stolperfallen beseitigt worden. «Die Zuschauer haben sehr gut reagiert und sich an die Anweisungen der Feuerwehrleute vor Ort gehalten», sagt sie der bz direkt nach dem Umzug. Ob der Belag alles unbeschadet mitgemacht habe, werde man am heutigen Montag sehen, wenn alles gereinigt ist.