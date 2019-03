Soziale Gerechtigkeit, ein starker Service public, konsequente Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit – für diese Werte hat sich die SP immer eingesetzt und wird es auch weiterhin tun. Das ist dringend nötig, denn die vergangenen Jahre im Baselbiet waren geprägt von der bürgerlichen Abbaupolitik bei Bildung und Kultur, bei Prämienverbilligungen und Sozialhilfe. Die Wahlen sind also enorm wichtig, um die Mehrheitsverhältnisse zu verändern. Ich will ein Baselbiet, das Sorge zu den Menschen und der Umwelt trägt; dazu braucht es auch nach den Wahlen eine konsequente SP. Fortschrittliche Lösungen sind in den vergangenen Jahren immer von den Bürgerlichen blockiert worden.

Im Landrat möchte ich aufzeigen, dass mehr ökonomische und gesellschaftliche Freiheit gut für alle ist: Es geht uns allen besser, wenn es allen gut geht. Ich bin aber überzeugt, dass es für wahre Veränderung vor allem den Druck der Strasse braucht. Das sehen wir national momentan bei der Diskussion um die Franchisenerhöhung, aber auch bei der ganzen Klimadebatte. Politik findet nicht nur im Landratssaal statt. In meinem kommunalpolitischen Engagement in Füllinsdorf habe ich zudem bewiesen, dass ich immer bei parteiübergreifenden, fortschrittlichen

Die 1994 Geborene lebt in Füllinsdorf, ist dort in der Gemeindekommission und Zentralsekretärin der Juso Schweiz.

Markus Brunner (SVP)

Er hat Jahrgang 1969, arbeitet als selbstständiger Steuerberater und ist seit 2015 Präsident der SVP Muttenz sowie seit 2016 Präsident der Gemeindekommission.

Ihr Smartspider fällt sehr deutlich in eine Richtung aus. Wie würden Sie Ihre Ideen im Landrat einbringen, damit sie mehrheitsfähig sind?





Der Smartspider bezieht sich auf einzelne Fragen, und ich habe versucht, diese möglichst eindeutig zu beantworten. Aus zeitlichen Gründen habe ich auf Begründungen verzichtet. Auch in meiner bisherigen politischen Tätigkeit habe ich versucht, Ideen einzubringen, hauptsächlich in Sachen Finanzen. Schliesslich geht es immer ums Geld, und ich kann mir gut vorstellen, dass vor allem in der Kommissionstätigkeit Überzeugungsarbeit geleistet werden kann. Findet man dort eine Mehrheit, kann man diese besser abgestützt in den Landrat einbringen.





Wie wichtig ist es für Sie, dass die SP wieder in die Regierung zurückkehrt? Was sind Ihre Erwartungen an die Partei, wenn dies Realität ist?





Als langjähriges Gemeindekommissionsmitglied in Muttenz ist mir immer viel an der Konkordanz gelegen. Ich habe mich für kleinere Parteien und deren Sitzansprüche eingesetzt. Bei den Regierungsratswahlen handelt es sich jedoch um eine Kopfwahl. Die SVP ist bei Majorzwahlen oftmals untervertreten. Das muss jetzt korrigiert werden, und es gilt, eine starke Führungspersönlichkeit zu wählen. Gleichzeitig geht es darum, die in den letzten vier Jahren erfolgreiche Finanzpolitik weiterzuführen. Mit der SP sehe ich unsere Finanzen wiederum gefährdet. Die Kantonsfinanzen konnten erst mit dem Ausscheiden des SP-Vertreters wieder in die richtige Richtung gebracht werden.