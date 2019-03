In Aesch lautete das Sujet «Mir stäche duure». 46 Einheiten waren am Umzug dabei.

In Allschwil gaben sich fast 90 Formationen am Umzug die Ehre. Deren Sujets waren lokal, regional und international.

In Breitenbach war am Wochende die Titanic und eine Rakete zu Gast. Das dürfte dem Dorf wohl nie wieder passieren.

In Laufen ist die Chance, von einem auswärtigen Studenten entdeckt zu werden, etwas kleiner, und so konnte man am Umzug noch Indianern und afrikanischen Ureinwohnern begegnen.