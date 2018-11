Am 25. November stimmt das Baselbiet über den Gegenvorschlag zur Initiative «Für eine faire steuerliche Behandlung der Wohnkosten» ab. Diese von der Regierung ausgearbeitete und vom Landrat punktuell veränderte Vorlage beinhaltet hauptsächlich eine Senkung der als Einkommen steuerbaren Eigenmietwerte von selbst genutzten Eigenheimen. Gleichzeitig soll eine Erhöhung der Pauschalabzüge für den Liegenschaftsunterhalt erfolgen. Damit soll die durch einen Bundesgerichtsentscheid bewirkte Steuererhöhung für Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer wieder reduziert werden. Die Initiative ist zurückgezogen worden, da die Initianten ihre Anliegen im Gegenvorschlag im Wesentlichen als erfüllt ansehen. So sind die Umrechnungssätze für die künftigen Eigenmietwerte unverändert aus der Initiative übernommen worden. Diese betragen 64 Prozent einer vergleichbaren Marktmiete, was den Vorgaben des Bundes entspricht. Zudem werden die Pauschalabzüge für den Liegenschaftsunterhalt im Umfang anderer Kantone erhöht. Während die Initianten das rückwirkende Inkrafttreten der neuen Werte per 1. Januar 2016 forderten, gilt im Gegenvorschlag die Rückwirkung per 1. Januar 2018. ______

Pro:«Gegenvorschlag bringt Verbesserungen für alle» Die Erhöhung der Eigenmietwerte ohne Abzugskompensation hat zu einer unfairen Mehrbelastung von Wohneigentum geführt. Man stelle sich vor: Ein Vermieter senkt die Miete, dafür müssen die Mieter mehr an den Unterhalt bezahlen. Kurz danach erhöht der Vermieter den Mietzins wieder aufs alte Niveau, doch für den Unterhalt müssen die Mieter trotzdem mehr bezahlen. Die zusätzlichen Einnahmen kassiert der Vermieter für sich. Das sei unfair, finden Sie? Einverstanden. Genau so ist es den Baselbieter Wohneigentümerinnen und -eigentümern nach einem Bundesgerichtsentscheid ergangen. Die unfaire Mehrbelastung kam zustande, nachdem Lausanne kritisiert hatte, dass im Baselbiet die Eigenmietwerttabelle heruntergesetzt wurde und die Eigenmietwerte nicht mehr in jedem einzelnen Fall 60 Prozent der Marktmiete betrage. Das sei zu korrigieren. Darüber, dass im Baselbiet zeitgleich auch die Abzugsmöglichkeiten für den Gebäudeunterhalt gesenkt wurden (was die Reduktion der Eigenmietwerte neutralisierte), äusserte sich das Bundesgericht nicht.

In der Folge korrigierte Liestal wie von Lausanne gefordert die Eigenmietwerttabelle. Der Regierungsrat ergriff aber keine Massnahmen, um den Entscheid mit einer neuen Eigenmietwert-Tabelle und darauf abgestimmten Pauschal-Unterhaltskosten-Abzügen abzufedern. Mit anderen Worten: Die Eigenmietwerte stiegen wieder aufs vorherige hohe Niveau, die Abzugsmöglichkeiten aber blieben tief. Die Differenz kassierte der Fiskus. Pro Jahr sind dies seit 2016 rund 18 Millionen Franken. Die durchschnittliche Mehrbelastung für die Wohneigentümerinnen und -eigentümer beläuft sich auf rund 400 Franken pro Jahr. Einen Gegenwert erhielten sie keinen. Die unter meinem Präsidium lancierte Initiative «Für eine faire steuerliche Behandlung der Wohnkosten (Wohnkosten-Initiative)» wollte dies rückwirkend korrigieren. Der vom Baselbieter Regierungsrat vorgelegte und vom Landrat beschlossene Gegenvorschlag setzt nun die wesentlichen Punkte um. Dieser sieht ebenfalls eine Rückwirkung vor, aber erst per 2018 und nicht per 2016. Doch damit die Gemeinden nicht Tausende von definitiven Steuerveranlagungen für 2016/2017 noch einmal neu beurteilen müssen – die Gemeinden halten den Aufwand naturgemäss für immens – hat das Initiativkomitee trotzdem die Initiative zugunsten des Gegenvorschlags zurückgezogen. Dieser sieht übrigens auch Verbesserungen für die Mieterinnen und Mieter vor: So wird eine Wohnkosten-Abzugsregelung für unselbstständig Erwerbende (Arbeitnehmende) gesetzlich verankert, die in Absprache mit ihrem Arbeitgeber ihr Arbeitszimmer im Rahmen von Home-Office benutzen. Fazit: Ein Ja zum Gegenvorschlag zur Wohnkosten-Initiative bringt Verbesserungen sowohl für die Wohneigentümerinnen und -eigentümer als auch für viele Mieterinnen und Mieter. Und ein Ja zum Gegenvorschlag macht Schluss mit einer unfairen und ungerechtfertigten steuerlichen Mehrbelastung für Tausende von Baselbieterinnen und Baselbietern. _____