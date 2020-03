Sonderschulen könnte es besonders hart treffen – kantonaler Krisenstab informiert heute Donnerstag

Heute Donnerstag gibt der kantonale Krisenstab bekannt, ob die Schule im Baselbiet nach den Fasnachtsferien wieder beginnt, wie das in Basel-Stadt der Fall ist, oder ob es zu einer Verlängerung der unterrichtsfreien Zeit kommt. Für eine Gruppe von Lehrpersonen, Schülern und Eltern ist dieser Entscheid – egal, wie er ausfällt – besonders wichtig: Sonderschulen haben noch härter mit dem Virus zu kämpfen als andere Schulen.

«Das Risiko ist bei uns massiv höher», sagt Christine Menz, Schulleiterin der Sonderschule im Sonnenhof Arlesheim. «Der Kontakt zwischen Mitarbeitenden und Kindern ist viel enger als in anderen Schulen.» Dies beispielsweise wegen der Pflege, die einige Kinder benötigen. Die Schule wird von rund 90 Kindern mit Beeinträchtigung besucht. Bei acht von ihnen würde eine Corona-Erkrankung wohl einen schweren Verlauf nehmen, wie Menz sagt. Denn die Kinder, die mit schweren Mehrfachbehinderungen leben, bilden eine Risikogruppe: «Sie haben schwache, anfällige Lungen, teilweise müssen sie beatmet werden», erklärt die Schulleiterin. Ein Corona-Ausbruch im Sonnenhof würde somit ein enormes Risiko darstellen. «Das bereitet uns Sorgen», sagt Christine Menz.

Bei einer Schliessung hätten die Eltern ein Problem

Momentan findet Christine Menz, dass eine Schulschliessung nicht angebracht wäre. «Die Eltern hätten dann riesige Probleme mit der Betreuung», sagt Menz. Denn einige Kinder mit schweren Behinderungen könnten nicht einmal von den Grosseltern betreut werden – für Eltern, die Vollzeitjobs haben, eine kaum lösbare Situation.

Für den Fall, dass der Kanton die Schulen nicht schliesst, wurden im Sonnenhof Massnahmen getroffen, um Personal und Kinder zu schützen. In einem Brief werden die Eltern der Schüler morgen Freitag informiert. «Wir schreiben beispielsweise, dass kranke Kinder zu Hause bleiben müssen», sagt sie. Dies würde nicht immer eingehalten: «Erkältete oder kranke Kinder werden bei Sonderschulen noch eher zur Schule geschickt, weil die Eltern wissen, dass wir Betten haben.» Aktuell würden kranke Kinder jedoch postwendend nach Hause geschickt. Einen ähnlichen Brief hat das Zentrum für Sonderpädagogik Auf der Leiern in Gelterkinden an die Eltern versendet.

Andere körperliche Antwort auf Erkrankungen

Auch Sabine Pfeifer, Schulleiterin des Therapie Schulzentrum Münchenstein (TSM), sieht Risiken: «Schwere Behinderung führt teilweise zu schweren physischen Einschränkungen, die die körperliche Antwort auf Erkrankungen massiv verändert», sagt sie. «Wir haben Schüler mit reduzierter Immunität und Schüler mit eingeschränkter Atemfunktion.»

Betreffend Schulschliessung sieht sie beide Seiten: «Die Betreuung eines schwerbehinderten Kindes zu Hause ist anspruchsvoll», sagt sie. «Es ist schon für Familien mit gesunden Kindern anspruchsvoll, ad hoc eine Notlösung auf die Beine zu stellen, wenn die Eltern nicht 24 Stunden verfügbar sind. Für Familien mit behinderten Kindern ist das nicht möglich.» Es gebe auch Schüler, die unerwartete und unbekannte Situationen kaum bewältigen können. Andererseits sei der Schutzbedarf bei den Schülern einer Sonderschule höher. «All diese Faktoren haben wir beim Amt für Volksschulen und beim Krisenstab deponiert. Sie finden angemessen Berücksichtigung», so Pfeifer.