Insgesamt wurden 2018 im Baselbiet 8560 Personen von der Sozialhilfe unterstützten, wie die Finanz- und Kirchendirektion am Donnerstag mitteilte. Das sind 48 weniger als im Vorjahr. Zwischen 2011 und 2017 ist die Sozialhilfequote regelmässig leicht angestiegen, dies von 2,3 auf 2,9 Prozent.

Obwohl sich die Sozialhilfequote 2018 stabilisiert hat, ist der Nettoaufwand für die Sozialhilfe letztes Jahr weiter angestiegen. Mit 81 Millionen Franken wurde gegenüber 2017 eine Zunahme von 2,4 Prozent verzeichnet.

Die höchste Sozialhilfequote weist weiterhin der Bezirk Liestal mit 4,3 Prozent auf. Am tiefsten ist die Quote mit 1,7 Prozent im Bezirk Sissach. Darauf folgt der Bezirk Waldenburg, wo die Quote letztes Jahr von 3,1 auf 2,8 Prozent sank. Im Bezirk Arlesheim verharrte die Quote bei 2,9 Prozent, derweil sie im Bezirk Laufen 3,3 Prozent erreichte. 2013 hatte sie dort noch 1,7 Prozent betragen.