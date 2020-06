SP-Kandidatinnen erobern Gemeindepräsidien im Unterbaselbiet

Mit Evelyne Sprecher in Aesch und Jeanne Locher in Münchenstein sind zwei SP-Kandidatinnen am Sonntag in Kampfwahlen ums Gemeindepräsidium siegreich hervorgegangen. Die Angriffe von Links-Grün auf die bürgerlich besetzten Präsidien in Allschwil und Binningen scheiterten indes klar.