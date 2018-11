Der Konflikt in der SVP Allschwil ist nicht mehr beizulegen: Im Orts-Parlament kommt es zur Spaltung. Die Ausgeschlossenen haben beim Einwohnerrats-Büro eine neue Fraktion beantragt. Künftig wird es im Orts-Parlament zwei Fraktionen mit dem Kürzel SVP im Namen geben. Die neue Fraktion heisst «Parteilose für die SVP» – die Gruppierung wird bereits auf der Webseite der Gemeinde aufgeführt.

Die Fraktion werde drei Mitglieder haben, sagt Pascale Uccella. Neben ihr sind das Ursula Krieger und René Imhof, er wird erster Fraktionspräsident. Uccella war vergangene Woche aus der SVP-Sektion Allschwil-Schönenbuch ausgeschlossen worden, gemeinsam mit ihrem Vater, dem Landrat und Gemeinderat Roman Klauser.

«Alte» versus «neue» SVP

Uccella sagt zur bz, für die Sitzung des Einwohnerrats am Mittwochabend sei eine Änderung der Traktandenliste beantragt worden, so dass die neue Fraktion auch formal gegründet werden könne. Über Änderungen der Traktandenliste muss das Orts-Parlament abstimmen. Es ist davon auszugehen, dass die Mitglieder der «alten» SVP den Antrag ablehnen. Die übrigen Vertreter dürften jedoch ihre Zustimmung erteilen.

Die neue Fraktion hätte Anrecht auf Vertreter in den Kommissionen. Bisher bildete die SVP die zweitgrösste Fraktion im Gemeindeparlament und belegte jeweils zwei Sitze in den Kommissionen. Uccella schätzt, dass nach den Neuberechnungen gleich mehrere dieser Sitze an die neue Fraktion übergehen könnten.

Die politische Zukunft von Uccella und Klauser im Kantonsparlament entscheidet sich wohl am Donnerstagvormittag. Die Mitglieder der SVP-Landrats-Fraktion stimmen dann darüber ab, ob sie die beiden Parteilosen in ihre Fraktion aufnehmen.

Parteiwechsel ausgeschlossen

Nicht in Frage komme für sie ein Parteiwechsel, sagt Uccella. Sie habe bereits mehrere Angebote von allen möglichen Parteien erhalten – «von SP bis BDP». Sie und ihr Vater würden klar das Gedankengut der SVP teilen. «Das ist unsere Partei, und dabei bleibt es.»

Der Konflikt zwischen der Orts-Sektion und ihren beiden Landrats-Vertretern fusst auf unterschiedlichen Auffassungen über Mandats-Abgaben. Die SVP-Spitze gab am Freitag an einer Medienkonferenz bekannt, Uccella und Klauser hätten eigenmächtig und ohne Absprache mit dem Parteivorstand entschieden, Abgaben und Entschädigungen aus Mandaten und Sitzungen nicht mehr oder nicht mehr in vollem Umfang zu bezahlen. Es gehe um geschuldete Beträge in der Höhe von mehreren tausend Franken seit 2016.

SVP Allschwil II wird es nicht geben

Die beiden Beschuldigten hingegen stellen sich auf den Standpunkt, sie hätten sämtliche Abgaben immer korrekt an die Partei abgegeben. Am Freitag gaben Klauser und Uccella die Bildung einer neuen Gruppierung bekannt. Über ein Dutzend frühere Mitglieder der SVP Allschwil hätten bereits bei ihnen unterschrieben.

Der Konflikt kommt für die SVP zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, Ende März 2019 sind kantonale Wahlen. 2015 kam die SVP im Wahlkreis Allschwil auf zwei Sitze. Diese sind jetzt akut gefährdet.

Diverse Vermittlungsversuche der Kantonalpartei schlugen fehl, ein Kompromiss kam nicht zustande. Die SVP Baselland gab zu verstehen, dass die Bildung einer zweiten Allschwiler SVP-Ortssektion kaum realistisch sei.