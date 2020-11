Spass, der für Unmut sorgt: Nicht alle Gemeinden im Baselbiet fahren auf Pumptracks ab

Schon im September war Kritik an der geplanten Pumptrack-Anlage in Ettingen laut geworden. Der Verein Blauenbiker hatte vorgeschlagen, eine solche Anlage zu erstellen, auf der man mit Velos, Trottis oder Rollbrettern durch Auf- und Abbewegungen auf einer gewellten Bahn kurvt. An der Gemeindeversammlung kam das Geschäft durch. Doch jetzt ist das Referendum dagegen zu Stande gekommen, sodass das Volk am 7. März 2021 an der Urne entscheidet.

Die Befürchtung der Anwohner: Die Anlage, die 365 Tage pro Jahr offen sein soll, werde Lärm und Littering produzieren. «Das wird eine Doppelanlage, die Leute aus der ganzen Umgebung anziehen wird», sagt Anwohnerin Regula Madörin.

Remo Brodmann, Präsident von Blauenbiker, sagt dazu: «Die Anlage wird kaum ausserhalb des Leimen- und Birstals ein Anziehungspunkt sein.» Er hat in anderen Pumptracks der Schweiz festgestellt, dass man praktisch keine Rollgeräusche mitkriegt. «Man hört nur die Gespräche derjenigen, die gerade nicht am Fahren sind.»

Das sagt auch Debbie Gilgen, Präsidentin des Vereins, der seit September in Muttenz einen Pumptrack betreibt. Täglich benützen ihn 30 bis 40 Kinder, Jugendliche und Erwachsene. «Man hört nur das Gelächter der Kinder, das ist doch schön.»

Doch das stört offenbar einige wenige Anwohner. Der Unterschied zu Ettingen: In Muttenz ist der Pumptrack ohne Gelder der Gemeinde finanziert, weshalb auch kein Referendum möglich ist. An den Wochenenden waren Gilgen und ihre Kollegen jeweils vor Ort, damit die Betriebszeiten auch wirklich eingehalten werden. Mit den Anwohnern führen sie derzeit Gespräche, um eine Lösung zu finden. Bei manchen spiele es keine Rolle, ob die Kinder wirklich laut seien, hat sie festgestellt. «Es ist immer jemand dagegen. Damit muss man leben, wenn man etwas für die Öffentlichkeit tut.»