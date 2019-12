Spengler Hochhaus: In Münchenstein steht das Wahrzeichen schon fast

Münchenstein ist seinem Denkmal einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Mit 154 zu 109 Stimmen sprach sich die Gemeindeversammlung für den Quartierplan Spenglerpark aus, und damit für ein Hochhaus mit 188 Wohnungen. Mit 100 Metern soll es fast so hoch wie der Basler Messeturm und damit das höchste Gebäude im Kanton werden.

Gemeinderat Lukas Lauper hatte versucht, die Bedenken der Anwohner auszuräumen. Für den Individualverkehr existiere bereits die Erschliessung über die Bruderholzstrasse; die vorhandene Tiefgarage sei gross genug für die zusätzlichen Fahrzeuge. Der Anschluss an den öffentlichen Verkehr sei «sehr gut», ebenso die Erschliessung für den Fuss- und Veloverkehr. Der Investor zahle der Gemeinde 2,4 Millionen Franken, um das Umfeld aufzuwerten. Und alle Nachbargebäude bekommen auch im Winter weniger als zwei Stunden Schatten.

Kritik an der fehlenden Nachhaltigkeit

Am ausführlichsten sprach Anwohnerin Michèle Oyahon für die Turmgegner. Sie kritisierte, dass es keinen Architekturwettbewerb gegeben habe und keine Varianten für die Gestaltung ausgearbeitet worden seien. Das «Wahrzeichen» füge sich nicht harmonisch in die Umgebung ein. Sie sah im Hochhaus einen Prestigebau und weniger das nachhaltige Verdichten, von dem der Gemeinderat spreche: «Es ist nicht nachhaltig, mit einem Hochhaus ein Überangebot an Luxuswohnungen zu schaffen. Nachhaltig wäre, wenn sich die Bauwirtschaft nach der Nachfrage richtete.» Andere Gegner führten an, das 11er-Tram sei bereits überlastet, und meinten, mit dem Hochhaus entstehe ein Überangebot an Wohnungen.

Der Grünliberale Andreas Knörzer meinte hingegen, das Verkehrsaufkommen könne vermindert werden, wenn einige der 250 Arbeitnehmer im Spenglerpark in das Hochhaus zögen. Er kenne viele gut ausgebildete junge Menschen, die genau solche Wohnungen suchten. Nur in den oberen Stockwerken seien «Luxuswohnungen» vorgesehen: «Und was ist falsch daran, wenn sich reiche Menschen in Münchenstein niederlassen und Steuern zahlen?»

Nach zwei Stunden Diskussion zeigte sich Gemeindepräsident Giorgio Lüthi (CVP) erleichtert, er hatte aber mit dem für ihn positiven Ergebnis gerechnet. Ganz am Ziel ist der Gemeinderat aber noch nicht. Die Hochhausgegner können gegen den Quartierplan das Referendum ergreifen, damit das Volk das letzte Wort erhält.

Für ein Referendum sind 500 Unterschriften nötig

Danach sieht es derzeit nicht aus. «Wir müssen zuerst miteinander besprechen, ob ein Referendum eine Chance hat», sagt Bruno Sigrist, einer der kritischen Anwohner. Gestern meinte er, es werde «eher nicht» dazu kommen. Angesichts des Ergebnisses an der Gemeindeversammlung sei es wohl zu schwierig, in einem Monat 500 Unterschriften zu sammeln.

Allenfalls könnten einzelne SVP-Mitglieder oder sogar die Partei das Referendum ergreifen. Laut Präsident Stefan Haydn ist das aber unwahrscheinlich, auch wenn entsprechende Gespräche am laufen seien. Gemeindepräsident Lüthi hat jedenfalls keine Angst vor einem Urnengang. Er geht davon aus, dass der Entscheid in der Gemeindeversammlung der Stimmung in der gesamten Münchensteiner Bevölkerung mit etwa 65 Prozent Befürwortern entspreche.