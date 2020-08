Wie die Bau- und Umweltschutzdirektion am Freitag mitteilte, ist die Durchfahrt und die Zufahrt zu den Grundstücken und Lilegenschaften im gesamten Baustellenbereich auf der Kantonsstrasse zwischen Buus und Hemmiken nicht möglich. Umleitungen erfolgen via Gelterkinden-Ormalingen nach Hemmiken und via Gelterkinden-Rickenbach nach Buus.

Sollte das Wetter am genannten Datum nass sein, werden die Arbeiten um einige Tage verschoben, heisst es in der Mitteilung.