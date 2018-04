Brüderli möchte die «gute» italienische Kaffeekultur von Caffè Spettacolo weiterführen – mit der gleichen Kaffeemaschine, das Mobiliar würde übernommen. Anstelle von Selbstbedienung wird den Gästen serviert. Ins Angebot nehmen will Toni Brüderli Snacks, Sandwiches, einen Baselbieter Wein. Er redet von Quiches, frischen Salaten und selbst gemachten Ravioli. «Vielleicht gibts draussen auch mal Bratwürste. Es hat Tische und Stühle», ergänzt Brüderli. Und ihre Bäckerin-Konditorin werde Kuchen herstellen fürs «Libretto», so der Name des neuen Cafés.

Die Manor-Kunden und die jetzigen Gäste des Caffè Spettacolo möchte Toni Brüderli ab August im «Libretto» willkommen heissen. Er lobt die gute Position gleich beim Haupteingang, wo alle ein- und ausgehen. Im Einkaufscenter habe es immer Leute. «Dieses Angebot durften wir uns nicht entgehen lassen.»

Brüderli muss nun Personal einstellen. Er rechnet mit sechs oder sieben Leuten, die sich etwa drei Vollzeitstellen teilen. Zudem wird der Chef von Brüderli Gastronomie im «Libretto» Mitarbeitende einsetzen, die bis im Sommer noch in der Baukantine bei der Roche in Kaiseraugst arbeiten. Parkhäuser und IT-Center sind fertiggestellt, deshalb wird die Kantine nach zweieinhalb Jahren aufgehoben. Die Prattler Firma betreibt neben den beiden Lokalen in Liestal das Restaurant Liebrüti in Kaiseraugst, das Pantheon und den Saal des Mittenza in Muttenz sowie ab kommendem Juli den neu sanierten Landgasthof Adler in Kaiseraugst.

«Strategische Gründe»

Caffè Spettacolo ist eine Marke von Valora, unter anderem auch bekannt durch Kioske. Valora habe sich aus «strategischen Gründen» entschieden, das seit 2013 bestehende Caffè Spettacolo im Bücheli Center per Ende Juli zu schliessen, wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilt. Die Verkaufsstelle im Liestaler Bahnhofgebäude werde weitergeführt. Caffè Spettacolo ist laut Kommunikationsabteilung der Valora die «grösste» Schweizer Kaffeebarkette mit 33 Standorten in der Schweiz. Die Marke wurde im Jahr 2000 lanciert.