Spiel, Satz, Sieg Kantönligeist! Basler fluten die Tennishallen der Region

Seit genau zehn Tagen rollt in Basel kein Ball mehr. Per 23. November schloss der Stadtkanton für drei Wochen alle Stätten für Amateursportler. Da Baselland aber nicht mitzog, wichen viele Betroffene auf die andere Seite der Kantonsgrenze aus.

Nutzniesser dieses Sporttourismus sind nicht zuletzt die Tenniscenter. Das zeigt eine Umfrage der bz. Sie profitieren ohne eigenes Zutun gleich doppelt von den Coronaeinschränkungen: Tennis ist eine der wenigen Sportarten, die indoor ohne Maske ausgeübt werden darf. «Wir haben einen klaren Anstieg an Buchungen, das ist auch eine Ausweichbewegung von Basel, ganz klar», heisst es vom TCM Münchenstein. «Man kriegt nur noch zu Randzeiten einen Platz.» Auch beim aus Basler Sicht peripher gelegenen Tennis Center Sissach sind mehr Städter als gewohnt anzutreffen, wie ein Angestellter am Telefon bestätigt: «Ich würde jetzt nicht von einem Ansturm sprechen. Aber auch wir spüren’s.»

Das TAB in Aesch ist das grösste Center in der Nordwestschweiz mit neun Hallenplätzen. Es verzeichne aktuell ebenfalls mehr Kunden, sagt Leiter Matthias Jörger. Er führt das jedoch vor allem auf die geschlossenen grenznahen Center in Deutschland zurück. «Wir wissen aber auch von Kunden», sagt Jörger, «die normalerweise Kontaktsportarten ausüben. Weil die jetzt verboten sind, wechseln die Betroffenen zum Tennis.»

Tennis-Verband: «Situation ist leicht verwirrend»

Für Schlagzeilen sorgte der Tennisclub Old Boys, als er ankündigte, einige Trainings in Allschwil durchzuführen statt in der eigenen Ballonhalle in Basel. Von diesem Ansinnen kam der TC OB jedoch wieder ab, wie er auf Anfrage bestätigt.

Der Regionalverband Tennis Region Basel kritisiert die auseinanderklaffenden Bestimmungen in der Nordwestschweiz. Medienchef Thomas Wirz sagt, für die Tennisbegeisterten der Region sei die Situation leicht verwirrend: «Dass es nicht mal die beiden Basel hinkriegen, in Sachen Coronaregeln einheitlich aufzutreten, begreifen viele nicht ganz.»

Pech haben die Golfer. Zwar gibt es wohl keinen zweiten Sport, bei dem die Distanzregeln besser eingehalten werden können. Trotzdem sperrte das Basler Sportamt das Citygolf Bachgraben. «Wie schon befürchtet», teilte der Vorstand den Mitgliedern mit, «müssen wir die komplette Anlage inklusive aller Trainingsmöglichkeiten per sofort schliessen.» Seltsam mutet an: Die Greens liegen fast alle auf Allschwiler Boden.

Bei zwei Regelungen gilt die strengere

Der Sprecher des fürs Sportamt zuständigen Basler Erziehungsdepartements, Simon Thiriet, erklärt den Schritt damit, alle Sportarten würden gleich behandelt – ohne Rücksicht auf spezifische Ansteckungsrisiken. Weiter würde bei Einrichtungen, die sich ganz oder teilweise ausserhalb des Stadtkantons befänden, jeweils die strengere Richtlinie angewandt. «Wenn der Kanton Basel-Stadt zu hohe Zahlen aufweist und der Regierungsrat beschliesst, Sportanlagen temporär zu schliessen», schreibt Thiriet, «dann stellen wir als Erziehungsdepartement des Kantons den Betrieb im Eglisee und auf der Kunschti Margarethen gleichermassen ein. Und wenn sich Frankreich im Lockdown befindet, ist auch das Pfaffenholz nicht geöffnet.»

Ein schwacher Trost für die Citygolfer: Seit dem Wintereinbruch ist es vorerst wohl sowieso zu kalt, um Bälle abzuschlagen.