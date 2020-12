Spital Laufen wird zum Gerichtsfall

Was sie mehrfach angekündigt hatten, setzen die Kämpfer für den Erhalt des Laufner Spitals in die Tat um: Wie der Verein Pro Spital Laufen in einer Mitteilung schreibt, haben 11 Personen beim Baselbieter Kantonsgericht eine Beschwerde gegen das Dekret zur Schliessung des traditionsreichen Krankenhauses eingereicht. Damit kommt es wohl zu einem langen Rechtsstreit, der letztlich bis vor Bundesgericht führen könnte.