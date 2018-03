In den vergangenen fünf Jahren zeigt die Kurve der praktizierenden Allgemeinmediziner im Landkanton nach oben (siehe Grafik oben), wenngleich die Zahlen kein ganzheitliches Bild der Versorgung abgeben, weil immer mehr Hausärzte Teilzeit arbeiten und Gruppenpraxen eröffnen.

2008 registrierte der Kanton noch 235 Grundversorger, 2017 waren es bereits 295. Im Steigen ist besonders auch die Zahl der jungen Grundversorger begriffen. 15 der Baselbieter Grundversorger sind unter 40 Jahre alt, 30 weiter sind unter 45 Jahre.

Schwarz selbst, heute Rentner, war 33 Jahre Hausarzt in Muttenz. Zunächst sah es nicht nach einer Berufung aus, er tendierte anfangs Richtung Bauingenieur. Dann aber lernte er seine zukünftige Frau kennen, schrieb sich in Basel fürs Medizinstudium ein und blieb hängen. Ein Glücksfall, sagt er heute.

Was Schwarz an seinem Beruf liebte, scheint nun auch wieder bei jungen Ärzten an Wert zu gewinnen. «Macht man seine Arbeit als Hausarzt richtig, wird man von den Patienten mit Vertrauen belohnt. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt, nicht die Krankheit. Das ist im Spital anders.» Schwarz erinnert sich daran, wie er mit Patienten auch über ganz anderes sprach als über Krankheiten, wenn das Wartezimmer leer war.

Bemühen der Politik

Der Trend ist aber nicht nur auf gesellschaftliche Veränderungen zurückzuführen, sondern auch auf die politischen Bemühungen. Der Baselbieter Landrat bewilligte 2009 einen Verpflichtungskredit für die gezielte Weiterbildung von medizinischen Grundversorgern, sogenannte hausärztliche Praxisassistenten. Seither wurde der Kredit im Dreijahresrhythmus erneuert und vergangenes Jahr gar erhöht. Heute subventioniert Baselland sechs Praxisassistenzstellen.

Eine wichtige Aufgabe bei der Nachwuchsförderung kommt auch dem Universitären Zentrum für Hausarztmedizin am Kantonsspital in Liestal zu. Rund 150 Medizinstudenten absolvieren jährlich im Rahmen des Masters ein Einzeltutoriat in der hausärztlichen Medizin. Bei der letzten Erhebung waren zudem elf Studenten im Rahmen eines Wahlstudienjahres in einer Hausarztpraxis engagiert. Seit zehn Jahren gibt es den Lehrstuhl an der Universität Basel, mittlerweile hat jede Uni der Schweiz eine Professur für Hausarztmedizin.

Vorteile gegenüber Spitalärzten

Um der drohenden Unterversorgung entgegenzuwirken, hat die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin nun auch eine Imagekampagne mit dem Slogan «Arzt. Alles andere ist Beilage» lanciert. Damit will der Verband mit Vorurteilen aufräumen, die über die vergangenen Jahrzehnte gewachsen sind. Nämlich, dass die Hausärzte gegenüber Spezialisten oder Spitalärzten minderwertig seien.

Andreas Zeller, der die Professur für Hausarztmedizin an der Uni Basel innehat, sagt, er habe in den vergangenen Jahren bereits einen Imagewandel beobachten dürfen. «Lange galt es als Mediziner als erstrebenswert, möglichst ins Detail zu gehen und sich zu spezialisieren. Heute ist die Generalisierung wieder in Mode.» Es reife die Erkenntnis, dass die Hausarztmedizin eine eigene Disziplin sei und dass 90 Prozent der Behandlungen beim Hausarzt abgeschlossen werden könnten.

Langsam habe sich auch die Erkenntnis durchgesetzt, dass sich nicht alle Spitalärzte eine goldene Nase verdienen. «Ein guter Hausarzt», sagt Zeller, «verdient heute besser als manch ein Oberarzt in einem Spital.»