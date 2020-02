Spitex wird nachtaktiv - ein Meilenstein

Claudia Aufdereggen, Geschäftsleiterin der Spitex Regio Liestal, wählt ihre Worte in der Regel mit Bedacht. Umso mehr lässt aufhorchen, wenn sie beim neusten Vorhaben von «einem Meilenstein in der ambulanten Gesundheitsversorgung» redet. Denn das Ganze hat fürs Baselbiet Pioniercharakter.

Konkret geht es um das auf knapp drei Jahre ausgelegte Pilotprojekt «regionaler Nachtdienst», das die vier Spitex-Organisationen Regio Liestal, Lausen plus, Waldenburgertal und Thürnen-Diepflingen am 9. März starten; die vier Organisationen decken 26 Gemeinden ab. Weitere Player sind der Kanton, der während der Pilotphase die Differenz zwischen den Patienten in Rechnung gestellten Kosten und den Vollkosten abdeckt, und die Fachhochschule Nordwestschweiz, die das Projekt begleitet und auswertet.