Ein Füllhorn an Themen haben die Spezialistinnen und Spezialisten der Baselbieter Archäologie am Donnerstag in Lausen präsentiert. Die umfassenden Tätigkeiten sind im Jahresbericht 2018 zusammengefasst, dessen Inhalt am alljährlichen Medienanlass vorgestellt wird. Die «Ausbeute» der vielfältigen Forschungs-, Bauuntersuchungs- und Grabungsergebnisse war auch im vergangenen Jahr beachtlich.

Einträge enthielt die Fundstellendatenbank der Archäologie Baselland 2018, was einen Zuwachs von 62 Eintragungen gegenüber dem Vorjahr bedeutete. Ein Grossteil der neuen Fundstellen sei aufgrund der Dokumentation von Bodeneingriffen oder Umbauten historischer Gebäude erfasst worden. «Dies ist als Erfolg der gezielten archäologischen Überwachung von Baumassnahmen zu werten», schreibt das Amt in seinem Jahresbericht.

Römischer Stausee im Baselbiet?

Um bei den alten Römern zu bleiben. Schon lange beschäftigen sich Forscher mit der Frage, wie Augusta Raurica mit bis zu 24 000 Kubikmeter Wasser pro Tag versorgt werden konnte. Das Frischwasser kam per Leitung aus dem unteren Ergolztal, doch liefert keine bekannte Quelle dort derartige Mengen. Folglich müssen die Römer das Flusswasser der Ergolz mit einer meterhohen Wehr gestaut haben, um die 7,3 Kilometer lange Wasserleitung kontinuierlich zu speisen. Vermutet wird der Stausee vom 1. Jahrhundert nach Christus bis ins späte Mittelalter.

Um es vorwegzunehmen: Spuren oder Überreste der antiken Stauwehr zwischen Lausen und Liestal sind bisher noch nicht gefunden worden. Doch bot im vergangenen Jahr die archäologische Untersuchung der Grossbaustelle an der Weidmatstrasse in Lausen Gelegenheit, diese These am vermuteten Standort des Stausees zu überprüfen. Nach der Bodenanalyse sehen sich die zuständigen Expertinnen und Experten in ihrer Annahme bestärkt: Anzeichen für stehendes Wasser seien «in Form grauer und brauner Feinsedimente» vorhanden, heisst es im Jahresbericht.







Den Jahresbericht gibt es in gedruckter Form und als Download auf www.archaeologie.bl.ch