In den Pausenräumen wurde über ein «Burnout» spekuliert. Vonseiten der Verteidigung jedoch wird offen die Arbeitsunfähigkeit von Fraefel angezweifelt. Verteidiger Andreas Noll verlangte am zweiten Verhandlungstag vom Gericht, es solle ein Arztzeugnis einfordern. «Ich meine, da passt etwas nicht zusammen», sagte Noll. Was er insinuieren wollte: Fraefel sei es zu heiss geworden, er wolle sich unangenehmen Fragen entziehen.