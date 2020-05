Stadtbauamt wird aufgestückelt

Das altehrwürdige Stadtbauamt in Liestal ist ab Juli Geschichte. Ab dann heisst es als Folge einer Neuorganisation «Bereich Hochbau Planung». Der neue, nüchterne Name zeigt, was dem Stadtbauamt amputiert wird – die Tiefbau-Abteilung; diese wandert in den Bereich Betriebe. Die Umorganisation geht terminlich einher mit der Ablösung des Bauchefs im Stadtrat: Der zurücktretende Franz Kaufmann (SP) übergibt das Zepter an Daniel Muri (parteilos).

Der Schluss liegt nahe: Die ganze Übung ist in erster Linie eine Art Lex Muri, um den neuen Bauchef zu entlasten. «Nein, das ist bestimmt keine Lex Muri», sagt Stadtpräsident Daniel Spinnler (FDP). Ursprung für die Änderung sei die Diskussion über die Behördenentschädigung vor vier Jahren im Einwohnerrat gewesen. Damals habe die parlamentarische Botschaft geheissen, die politische Last, die bis heute gehäuft beim Bauchef liege, zu verteilen. Dass man die Umorganisation nicht früher eingeleitet habe, habe mit dem Jahrhundertprojekt Vierspurausbau inklusive Bahnhofneubau zu tun. Spinnler: «Der Zeitpunkt ist eine logische Konsequenz aus der Entwicklung und jetzt ideal: Der Vierspurausbau läuft, und wir können den Parlamentsauftrag auf den Stadtratswechsel beim Bauwesen per 1. Juli umsetzen.»

Ein Überraschungscoup, der gut ankommt

Dem Ganzen haftet gleichwohl der Makel eines Schnellschusses an: Am 10. März beschloss der Stadtrat die Neuverteilung der Zuständigkeiten, drei Tag später hatte der Abteilungsleiter Tiefbau beim Stadtbauamt, Dominic Brunner, seinen letzten Arbeitstag in Liestal; er wusste damals nichts von einer Umorganisation des Stadtbauamts. Darauf angesprochen sagt Spinnler: «Brunners Kündigung Ende letzten Jahres war der Beginn der erneuten internen Prüfung einer Frage, die wir seit Jahren diskutierten.» Der Stadtrat habe das Thema bereits im Januar – vertraulich – beraten.

Und der Stadtpräsident betont: «Die Verschiebung des Tiefbaus zu den Betrieben macht auch inhaltlich Sinn. Denn die beiden Bereiche haben viele Schnittstellen und Überschneidungen.» So sei der Tiefbau für Abwasser und Strassenprojekte, die Betriebe seien für Wasser, Strassensanierungen und den Unterhalt der Leitungen zuständig. Die Teams seien eingespielt und Ziel sei, dass die Einwohner von der Verschiebung gar nichts merkten, so Spinnler.