Benedikt Minzer, die bz berichtete am Mittwoch über die schlechte Stimmung in der Liestaler Verwaltung. Als Stadtverwalter stehen Sie besonders in der Kritik. Führen Sie die Stadtverwaltung mit strenger Hand?

Benedikt Minzer: Da wird das Bild gezeichnet eines autoritären Führungsstils und eines Stadtverwalters, der nicht diskutiert, der nicht zuhört, der nicht auf die Leute eingeht. Ich erachte dieses Bild als nicht korrekt. Wir führen sehr sorgfältig in der Stadt Liestal. Wir haben ein Personal-Controlling aufgebaut, Führungs-Feedbacks implementiert. Ich rede mit jedem, der seine Anliegen deponieren möchte. Ich führe sehr situativ, also aufgaben- und personenbezogen, ich gehe auf die Leute ein, ich überfordere sie nicht. Was ich aber bin: Ich bin konsequent und transparent. Einige mögen diese Konsequenz, dass ein getroffener Entscheid auch durchgezogen wird, als Härte empfinden.

Sind die vorgebrachten Vorwürfe bloss die Meinung von sehr wenigen Mitarbeitenden in der Verwaltung?

Auf der Liestaler Verwaltung nimmt man Führung wahr. Einige Mitarbeitende schätzen das, andere haben das nicht so gern. Diese teilweise spürbare Unzufriedenheit ist ein Ausdruck davon, dass man mit Führung konfrontiert ist. Ich möchte jedoch betonen, dass wir stets einen wertschätzenden Umgang pflegen.

Die schlechte Stimmung in der Verwaltung können Sie nicht wegdiskutieren. Zum Beispiel in den Stadtbetrieben haben in den vergangenen zwölf Monaten sieben von 27 Mitarbeitenden gekündigt oder es wurde ihnen gekündigt.

In den Betrieben herrscht derzeit keine besonders gute Stimmung – was ich nie in Abrede gestellt habe. Die Stimmung hat auch mit einem Personalwechsel zu tun. Wir haben einen neuen Bereichsleiter. Er führt anders als sein Vorgänger. Daraus ergeben sich neue Prozesse, andere Anforderungen an die Mitarbeitenden. Die Stadt Liestal ist mit vielen anspruchsvollen Projekten auf Hochtouren unterwegs, wir benötigen eine effiziente und dienstleistungsorientierte Verwaltung. Deswegen sind auch Anpassungen in den Betrieben nötig. Viele Mitarbeitende begrüssen diese Anpassungen – andere weniger. Der neue Bereichsleiter hat einen offenen und integrativen Führungsstil. Ich stehe voll und ganz hinter dem neuen Bereichsleiter und dem von ihm initiierten Wandel bei den Stadtbetrieben.

Weshalb hat die Verwaltung keine Mitarbeitenden-Befragung durchgeführt, obwohl diese von einem Viertel der Belegschaft gefordert wurde?

Meine Erfahrung mit Mitarbeiterbefragungen ist: Diese sind nicht immer erfolgreich, auch weil sie oft nicht den Kern eines Problems treffen. Alleine die Ankündigung einer Mitarbeiterbefragung löst einen Prozess aus – allerdings nicht unbedingt hin zum Positiven. Oft wird ganz einfach eine Erwartungshaltung geschürt, die dann nicht eingehalten werden kann.

Was tun Sie dann, damit Mitarbeitende Ihre Meinung kundtun können?

Wir haben auf der Stadtverwaltung im vergangenen Jahr die betriebliche Sozialberatung eingeführt. Die Mitarbeitenden können hier uneingeschränkt Rat suchen. Als Stadtverwalter profitiere ich von dem Angebot, indem ich ein anonymisiertes Feedback erhalte, was aus Sicht der Mitarbeitenden gut läuft und was nicht. Wir nehmen das in der Geschäftsleitung auf und handeln wenn nötig. Für mich ist das ein viel konkreteres Instrument als die Mitarbeiterbefragung.

Trotzdem: Auf der Liestaler Verwaltung scheint ein Klima der Angst zu herrschen. Warum bestätigen Vertreterinnen der Personalkommission auf Anfrage der bz zunächst die Unzufriedenheit, ziehen dann aber ihre Aussagen zurück?

Dass die Mitarbeitenden Angst haben sollen, mit mir über Probleme am Arbeitsplatz zu sprechen und Kritik zu äussern, trifft überhaupt nicht zu. Erst kürzlich haben mir mehrere Mitarbeiter aus den Betrieben geschildert, wo bei ihnen der Schuh drückt. Ich habe das mit ihnen besprochen und dabei auch Anliegen aufgenommen.

Von Ihrer Seite hat es keinerlei Druck auf die beiden Vertreterinnen der Personalkommission gegeben?

Ich weise das entschieden zurück. Ich drangsaliere die Mitglieder der Personalkommission nicht. Ich wusste gar nicht, dass die bz die beiden Personalvertreterinnen kontaktiert hatte, bis diese von sich aus zu mir kamen und sagten: «Wir haben wohl einen Fehler gemacht. Wir ziehen unsere Aussagen zurück.» Das heisst: Sie kamen zu mir, nachdem sie sich gegen aussen geäussert haben über Angelegenheiten, die vielleicht eher intern zu besprechen gewesen wären. Auch das zeigt doch, dass keine angstvolle Atmosphäre herrschen würde, in der sich die Mitarbeitenden nicht getrauen würden, mit mir zu reden.

Was sagen Sie zur ebenfalls geäusserten Kritik, wonach Sie bei den Besprechungen der Personalkommission dabei sind, obwohl dies eigentlich Aufgabe des Stadtrats sei?

Diese Kritik höre ich zum ersten Mal. Tatsache ist: Ich bin vom Stadtrat zur Wahrnehmung dieser Aufgabe delegiert worden. Der Stadtrat war der Ansicht, dass ich in der Arbeitgeberdelegation vertreten sein soll. Stadtpräsident Lukas Ott und ich nehmen nun an diesen Sitzungen teil. Ich halte das persönlich für sinnvoll, es entspricht zudem der Regelung in der Vorsorgekommission. Falls gewünscht, kann man das aber sicher ändern.