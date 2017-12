Während der Diskussionen um den Voranschlag 2018 platzte Stefan Zemp der Kragen. Nachdem der Präsident der Rechnungsprüfungskommission (RPK), Hubertus Ludwig, in gewohnt ausführlicher Form die Finanzen der Gemeinde Sissach aus Sicht der RPK kritisch analysiert und auch kommentiert hatte, fuhr ihm der SP-Landrat heftig an den Karren: «Es geht nicht an, dass der RPK-Präsident Politik von der Kanzel herab macht, das ist ein No-Go. Die Kommission hat die Aufgabe, Budget und Rechnung zu prüfen sowie eins und eins zusammenzuzählen – und nichts anderes.»

Ludwig nahm Zemps Schelte mit versteinerter Miene zur Kenntnis. Auf die Frage nach der Versammlung, weshalb er danach still geblieben sei, meinte der RPK-Präsident: «Ich wollte mich nicht auf dieses Niveau herablassen.» Hubertus Ludwig wies bei seinem Votum zum Budget darauf hin, dass die finanzielle Zukunft der Gemeinde der Kommission Sorgen bereite. «Was sparen anbelangt, hat sich der Gemeinderat nicht angestrengt, und die Investitionen steigen weiter», konstatierte Ludwig und forderte die Exekutive auf, eine Verschuldungsobergrenze festzulegen. «Sonst finanzieren wir uns durch Schulden.»

Bei drei von sieben Budgetmassnahmen, die der Gemeinderat im Rahmen des Projekts «Finanzentwicklung» vorgesehen hatte und von Finanzchef Lars Mazzucchelli vorgestellt wurden, gab es Widerstand. Pascal Benninger, Präsident der Grünen Region Sissach, und weitere Votanten wehrten sich gegen den Auftrag an die Bibliothek, 10 000 Franken einzusparen. Sie sei ein lebendiges Zentrum und ein wichtiger Kulturort in Sissach mit einem vielseitigen Angebot an Medien. «Ein Kleinbauer kennt den Umgang mit knappen Mitteln, würde aber sicher nicht beim Futter für Tiere sparen», schob Biobauer Benninger nach.

Verzicht auf Verkehrszählung

Auch der Vorschlag der Exekutive, die Bewachungsdienste um Schulhäuser stark zu reduzieren oder der Polizei zu übertragen und ebenfalls 10 000 Franken zu sparen, stiess beim Souverän auf Kritik. Ebenso höhere Gebühren für Nähkurse, um einen Teil der wegfallenden Subventionen zu kompensieren – ein Sparpotenzial von bloss 2000 Franken. Gegen diese drei Massnahmen wurden aus der Versammlung Streichungsanträge gestellt, die allesamt mehr oder weniger deutlich durchkamen.

Ein Antrag der Gemeindekommission, auf eine weitere Verkehrszählung in der Begegnungszone zu verzichten, passierte mit grossem Mehr. Damit gibt die Gemeinde 45 000 Franken weniger aus. «Nun sieht unser Budget besser aus, als der Gemeinderat geplant hat», frohlockte Mazzucchelli nach den Abstimmungen. Aus dem geplanten Verlust von 3900 Franken resultiert neu ein budgetierter Gewinn von 19 100 Franken, dies bei einem Gesamtaufwand von knapp 28 Millionen.