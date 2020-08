Steigt Münchenstein ins Immobiliengeschäft ein?

Nach umfassenden Abklärungen will der Gemeinderat das Vorkaufsrecht in Anspruch nehmen, braucht dafür aber das Einverständnis der morgigen Gemeindeversammlung. Nach Berechnungen und Schätzungen der von der Gemeinde beauftragten Architekten und Immobilienmakler haben die Liegenschaften einen Verkehrswert von gut 17 Millionen Franken. Die Gemeinde bietet 20,7 Millionen.

Der Liegenschaftskauf ist umstritten. Kritiker monieren einerseits die Wirtschaftlichkeit der Transaktion, andererseits ganz grundsätzlich, dass die Gemeinde als öffentliche Hand aktiv im Immobiliengeschäft mitmischt. Gemeinderat René Nusch räumt mit beiden Bedenken auf. «Der Baurechtszins, den wir aktuell erhalten, ist im Vergleich zum Wert der Liegenschaften und des Bodens viel zu tief angesetzt. Wir sind überzeugt, dass sich der Kauf für die Gemeinde langfristig lohnt.»

Mit diesem Liegenschaftskauf soll die Gemeinde Münchenstein aber nicht zur Liegenschaftsverwalterin werden. «Wir haben schon jetzt beschlossen, dass wir die Verwaltung der Liegenschaften extern ausschreiben und nicht selber übernehmen werden», erklärt Nusch.

Der Liegenschaftskauf habe vor allem strategische Gründe und passe in die aktive Landpolitik, welche die Gemeinde Münchenstein seit Jahren betreibt. Denn die Helvetia-Liegenschaften gelten als «bezahlbaren Wohnraum», der in Stadtnähe immer seltener wird. Gemäss Berechnung liegen die Mieten 14 Prozent unter dem Marktpreis. Das soll auch so bleiben, wenn die Gemeinde die Liegenschaften gekauft hat.

Bezahlbaren Wohnraum erhalten

«Wir wollen dafür sorgen, dass es in Münchenstein auch in Zukunft bezahlbaren Wohnraum gibt», betont Gemeinderatsvizepräsident René Nusch. Sowohl ältere Personen wie auch Familien fänden in den fünf Häusern für sie passende und bezahlbare Wohnungen in – gemäss Abklärungen – «gutem» Zustand.

Kämen die Liegenschaften in die Hände von privaten Investoren, befürchtet der Gemeinderat, dass sie innerhalb von wenigen Jahren saniert und danach teurer vermietet würden. Mit einem grösseren Flächenanteil erhielte die Gemeinde durch den Liegenschaftskauf mehr Einfluss und Gewicht beim zurzeit stockenden Quartierplan «Stöckacker», was gemäss dem Gemeinderat zusätzlich für den Kauf spricht.