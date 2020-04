Sterbehilfe im Corona-Dilemma: Mit jeder Absage steigt die Verzweiflung der Betroffenen

Die Überprüfung von assistierten Suiziden beschert der Staatsanwaltschaft derzeit kaum Arbeit. Was die Erste Staatsanwältin Basellands, Angela Weirich, vergangene Woche im bz-Interview beiläufig erwähnte, kann für die Direktbetroffenen dramatisch sein. «Weil die Grenzen zu sind, können Ausländer nicht zum Sterben zu uns kommen. Viele sind deshalb völlig verzweifelt», sagt Erika Preisig.

Die Biel-Benkemer Präsidentin der Sterbehilfeorganisation Eternal Spirit erhält Nachrichten von Angehörigen, dass deren Mutter oder Vater nun ohne gute Palliativpflege in einem Spital gestorben seien, da dort wegen Corona die Ressourcen fehlten. «Das ist sehr deprimierend für mich, aber wegen dem Reiseverbot kann ich nichts tun», so Preisig. Problematisch sei vor allem, dass es sich oft um Menschen mit Krebs im Endstadium handle, denen jeweils nicht viel Zeit bliebe.

Exit: «Sterbehilfe ist keine akute Notfallmassnahme»

Da Eternal Spirit zu 80 Prozent Patienten aus dem Ausland begleitet, ist Preisigs Arbeit in ihrem Sterbezimmer in Liestal praktisch zum Stillstand gekommen. Statt ungefähr zwei Personen pro Woche begleitete die 61-Jährige seit Mitte März bloss eine Frau in den Tod – eine Schweizerin mit terminaler Krebserkrankung. «Ich bin zu ihr nach Hause gegangen und habe dort einen Mundschutz getragen. Die Abstandsregeln konnte ich ohne Probleme einhalten.»

Von der Baselbieter Kantonsärztin Monika Hänggi habe Preisig die Erlaubnis eingeholt, dringenden Schweizer Fällen weiterhin helfen zu dürfen. Alle anderen muss sie vertrösten oder absagen. Keine Chance haben Personen, die spontan anfragen, weil sie am Coronavirus erkrankt sind. Grundsätzlich begleitet Eternal Spirit nur Mitglieder. «Wir sind kein Durchlauferhitzer», kommentiert Preisig.