Sterne-Lokal im Restaurant Bad Bubendorf erhält einen neuen Chef

Nun steht fest, wer in der «Osteria Tre» an die Stelle von Flavio Fermi tritt. Der neue Küchenchef ab 1. April 2021 heisst Vittorio Conte. Der gebürtige Italiener ist bereits seit zweieinhalb Jahren im Betrieb angestellt und arbeitete zuletzt als stellvertretender Küchenchef eng mit Flavio Fermi zusammen. Dies schreibt die Balance Familie, der das Hotel Restaurant Bad Bubendorf gehört, am Dienstagmorgen in einer Mitteilung. Fermi wird das Haus per Ende März verlassen und den Schritt in die Selbstständigkeit in der Basler Lokalität Ackermannshof wagen.