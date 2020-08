Stillgelegte Sprengstofffabrik sorgt für explosives Gemisch: Ein Teil der Bauten soll geschützt werden

Die Sprengstofffabrik Cheddite hat ihre Produktion in Liestal vor über 40 Jahren eingestellt, jetzt sorgt sie erneut für ein explosives Gemisch. Dieses Mal aber politisch-juristischer Art. Auslöser ist ihr Quartierplan (QP), mit dem sie das ehemalige Firmengelände an der Grenze zu Lausen in fast ebenso grossem Stil überbauen will, wie sie es auf der Nachbarparzelle in Lausen bereits getan hat.

Dabei begann alles so harmonisch: Der in Sachen Genehmigung von Quartierplänen kaum je kritische Liestaler Einwohnerrat winkte vor drei Jahren auch jenen der Cheddite oppositionslos durch. Und der Regierungsrat zog nach. Doch dann streute der Baselbieter Heimatschutz Sand ins geölte Getriebe. Er verlangte auf dem Rechtsweg ein Gutachten zur Schutzwürdigkeit der noch stehenden Fabrikgebäude, damit die Stadt Liestal eine Interessenabwägung zwischen Schutz und Arealnutzung vornehmen könne, die dem Recht genüge. Stadt und Kanton waren zwar der Meinung, sie hätten diese Abwägung bereits vorgenommen, doch das Kantonsgericht stützte den Heimatschutz und wies den QP zurück.

Anwälte fahren mit grobem Geschütz auf

Die Stadt gab dem renommierten Gutachter Michael Hanak, Kunst- und Architekturhistoriker aus Zürich, den Auftrag für ein denkmalpflegerisches Gutachten. Das machte dieser auf fast 80 Seiten ausserordentlich gründlich. Hanak hält grundsätzlich fest: «Die Chedditefabrik ist ein wesentlicher Teil der Liestaler Ortsgeschichte sowie der Industriegeschichte im Kanton Basel-Landschaft. Auf Kantonsgebiet finden sich keine direkt vergleichbaren Fabrikanlagen, die Sprengstofffabrik Cheddite ist im Kanton einzigartig.» Einige Firmengebäude seien aufgrund des hohen sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Werts, der besonderen städtebaulichen Bebauungsform und der zeittypischen architektonischen Gestaltung kommunal schützenswert.

Dazu zählt Hanak das Verwaltungs- und Wohngebäude, das Transformatorenhaus mit angebautem Wasch- und Badehaus sowie einige Gebäude, die ausserhalb des QP-Perimeters verborgen im Windental liegen; wegen der Explosionsgefahr baute die Cheddite ihre Produktionsanlagen in sicherer Entfernung zu Büro- und Wohnbauten.

Insbesondere Hanaks Einschätzung des Verwaltungs- und Wohngebäudes – «die repräsentativste Architektur» aller Bauten – birgt Zunder. Das deshalb, weil die Bauherrin dieses Gebäude im Unterschied zum Trafohaus abreissen will. Nur so sei die Überbauung mit den vier vorgesehenen, grossen Wohnblöcken möglich. Und dann fahren die Anwälte der Cheddite in ihrer Eingabe an die Stadt grobes Geschütz auf: «Die Reduktion der Ausnützung würde einen derart massiven Eingriff in die Eigentumsfreiheit der Grundeigentümerin darstellen, dass dieser ohne Zweifel Anspruch auf Entschädigung für materielle Enteignung in Millionenhöhe zustehen würde.»

Wenig zimperlich sind sie auch bei den demokratischen Abläufen: Sie stellten dem Stadtrat den Verfahrensantrag, den Einwohnerrat links liegen zu lassen und den QP direkt dem Regierungsrat vorzulegen.

Weitere Einsprache ist programmiert

Ganz anders der Kanton. Der Vertreter der Bau- und Umweltschutzdirektion schreibt in seiner Stellungnahme: «Das Gutachten ist detailliert verfasst. Die Schlussfolgerungen sind in allen Punkten nachvollziehbar.» Die Quartierplanung sei aufgrund der Erkenntnisse aus dem Gutachten neu aufzurollen. Der Heimatschutz würdigt das Gutachten ebenfalls, will aber mehr Bauten unter Schutz stellen.

Und der Stadtrat? Er legt dem Einwohnerrat den QP von 2017 zur nochmaligen Genehmigung vor, ohne ein Komma geändert zu haben. In seiner neuen Interessenabwägung kommt er zum alten Schluss: «Im konkreten Fall sprechen die Interessen im Konflikt Erhalt Verwaltungs- und Wohngebäude und Verdichtung zu Gunsten der Verdichtung. Dieses Interesse wiegt schwerer.» Frage an den zuständigen Stadtrat Daniel Muri: Verliert das Verdichtungsargument nicht an Kraft, weil rund um das Cheddite-Areal schon enorm verdichtet wurde mit Hunderten neuer Wohnungen und in Liestal bereits die Angst vor einem Ghetto-Quartier kursiert? «Diese verdichtete Entwicklung in Liestal-Ost ist nicht neu. Wir haben uns für eine Verdichtung im Siedlungsgebiet entschieden. Das ist nach wie vor richtig und gilt es zu stützen», so Muri.

Entscheiden wird aber kaum die Politik, sondern die Justiz. Heimatschutz-Präsident Ruedi Riesen sagt: «Wir sind enttäuscht von der Stadt.» Man habe nach dem Gutachten die versprochene inhaltliche Diskussion erwartet – vergeblich. Das öffentliche Interesse sei missachtet und einmal mehr investorenfreundlich entschieden worden. Riesen: «Wird der QP so genehmigt, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als erneut Einsprache zu machen.»