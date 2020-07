Stimmrechtsbeschwerde gutgeheissen! Wahl des Gemeindepräsidiums in Schönenbuch muss wiederholt werden

Bei der Landskanzlei ging am 22. Juni eine Beschwerde gegen die Wahl vom 28. Juni 2020 für das Gemeindepräsidium von Schönenbuch ein. Grund war die behördliche Einflussnahme im Vorfeld der Wahl, schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung vom Donnerstag. Damit ist eine Wahlempfehlung für einen Kandidaten von einer Behörde der Gemeinde gemeint. Diese Empfehlung wurde per E-Mail an mindestens 63 Haushalte geschickt.

Der Wahlausgang entsprach einem knappen Ergebnis. Angesichts dieser Tatsache sähe der Regierungsrat die Möglichkeit gegeben, dass die oben genannte Empfehlung das Ergebnis der Wahl wesentlich beeinflusst haben könnte. Demzufolge, so heisst es weiter in der Mitteilung, hiess der Regierungsrat die eingegangene Beschwerde gut. Die Wahl des Gemeindepräsidiums vom 28. Juni wurde aufgehoben.

Die Wahl soll nun wiederholt werden. Ein konkretes Datum gibt es bisher noch nicht. Die Gemeinde Schönenbuch wird aufgefordert, auf die unzulässige behördliche Einflussnahme im ersten Gang hinzuweisen. Zudem sollen beide Kandidaten die Möglichkeit erhalten, sich im gleichen Umfang zu äussern.

Stimmenunterschied zeigt mögliche Beeinflussung

Eine Absage oder Verschiebung der Wahl vom 28. Juni hätte sich trotz der Beschwerde, die bereits am 22. Juni einging, nicht gelohnt. Denn eine mögliche Auswirkung der behördlichen Einflussnahme könne man erst mit einem definitiven Endergebnisses feststellen, schreibt der Regierungsrat weiter.

Gemäss dem Wahlprotokoll vom 28. Juni lag der Unterschied zwischen den beiden Kandidaten bei lediglich 35 gültige Stimmen. Die verschickte Wahlempfehlung erreichte mindestens 63 Haushalte. Wie viele Stimmberechtigte zusätzlich Kenntnis von dieser Empfehlung hatten, könne laut Regierungsrat nicht abschliessend eruiert werden. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass es gar zu einer Vervielfachung der Verbreitung der Wahlempfehlung gekommen sei.

Da der Stimmenunterschied bei rund der Hälfte der angeschriebenen Haushalte liegt, geht der Regierungsrat davon aus, dass die Empfehlung das Wahlergebnis möglicherweise beeinflusst hat.