Für Weihnachten 2020 sieht es nach einem Chnorz aus, aber wir wollen nicht dramatisieren, gell, denn die Wahrheit ist: Weihnachtliche Besinnlichkeit wollte schon früher hart erarbeitet sein. Mein Vater stapfte alle Jahre wieder in unseren Wald und erlegte mit seiner Holzsäge das, was man im Dialekt des Appenzeller Hinterlandes «en Stoorze» nennt. Ein Bäumchen, das in der Baumschule nicht die Regelklasse besucht hätte. Ein deprimierendes Stück Übriggebliebenheit, so krumm, unregelmässig und einseitig, dass keine naturwissenschaftlichen Erkenntnisse ausreichten, es senkrecht aufzustellen, sodass Mutter ob Vaters Wahl jeweils beleidigt mit ihren dritten Zähnen knirschte, je länger Vater beim Aufstellen des Bäumchens doktorierte. Wenn man an Heiligabend gegen ein solches Bäumchen ansingt, bekommt «gnadenbringend» eine ganz neue Bedeutung.

Behängt haben wir das tragische Gewächs unter anderem mit Schmuck aus Schoggi. Zum Trost. Für den Vater. Der Genuss des Schoggischmucks war stets ihm vorbehalten. Aus Prinzip. Einmal aber fehlte am Weihnachtstag eine der Schoggikugeln, eine andere war halb angeknabbert. Der Verdacht fiel auf meine kleine Schwester, die als Kind ethisch recht flexibel veranlagt war. Darüber hinaus hatte sie die Gabe, laute Leugnungen ruchvoller Taten mit echten Tränen der Empörung zu unterlegen. Was auch diesmal der Fall war.

Beim Jassen am Stephanstag vernahmen wir dann vom Bäumchen her ein Knistern. Und erblickten eine unserer Katzen, die sich eine Kugel vom Bäumchen geangelt hatte und sich nun durch die Alufolie kämpfte. Meine Schwester warf einen wütend-erlösten «Gsehnder-jetz!»-Blick in die Runde. Sie war rehabilitiert, es folgte nachweihnachtliche Versöhnung.

Der Vater aber wurde von der Mutter für seine Stoorzen- Bäumchen nie rehabilitiert. Er trug weiterhin jahrein, jahraus das Geringste unter den Tännchen aus dem Wald. Wahrhaft christlich, eigentlich. Mutters dritte Zähne knirschten weiter unversöhnlich.

Und wenn die beiden im Coronajahr 2020 noch leben und sich für eine Waldweihnacht entscheiden würden – jede Wette, er würde sich zu einem Stoorze setzen und sie sich zu einem stolzen Nachwuchstännchen.