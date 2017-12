Pratteln will auch. Auch in Pratteln soll es in der Weihnachtszeit eine Beleuchtung geben. Dafür hat die Gemeinde einen Spendenaufruf lanciert, und er stösst auf grosse Resonanz. So sind von der ersten Tranche von 36 Kandelabern bereits alle finanziert. Die Achse Bahnhofstrasse-Schmittiplatz-Oberemattstrasse funkelt demnach bereits ab der kommenden Adventszeit.

Doch was dort genau funkeln soll, das steht noch nicht fest. Das können die Prattlerinnen und Prattler entscheiden. Zur Wahl stehen ein Motiv mit Sternen und eines mit Strahlen. Je ein Modell der beiden Beleuchtungen kann an der Bahnhofstrasse gegenüber der Post besichtigt werden.